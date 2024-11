Ancora problemi per Google: accuse di monopolio anche dal Regno Unito

Il panorama antitrust mondiale sta decisamente cambiando e a risentirne di più sono sicuramente le grandi aziende come Apple e Google. Se per l’azienda di Cupertino l’introduzione del Digital Markets Act ha portato una apertura epocale del proprio ecosistema, per Big G i problemi sembrano essere più grandi e complessi. Dopo gli Stati Uniti, infatti, le accuse di monopolio del mercato arrivano anche dal Regno Unito, dove la compagnia di Mountain View rischia una multa da quasi 10 miliardi di dollari.

Google rischia una multa da quasi 10 miliardi di dollari per le accuse di monopolio in UK

Crediti: Canva

In questi giorni a tenere banco sono le richieste del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d’America, che ha chiesto a Google la vendita di Chrome e l’apertura di Android. La compagnia statunitense, tuttavia, non se la passa bene neanche dall’altro lato dell’oceano: una nuova class action nel Regno Unito, infatti, accusa Google di aver il monopolio in differenti segmenti di mercato, tra cui ovviamente la ricerca web.

La causa sostiene che Google avrebbe obbligato i produttori di smartphone Android ad integrare i servizi e le app proprietarie come Search e Chrome, proprio come quella intentata dagli Stati Uniti nei confronti della compagnia di Big G. “Questa azione legale nel Regno Unito cerca di promuovere una concorrenza più sana nei mercati digitali e di ritenere Google responsabile” ha dichiarato il promotore Nikki Stopford.

Google, tuttavia, ha già annunciato la propria opposizione: “Le persone usano Google perché è utile, non perché non ci siano alternative. Riteniamo ancora che questo caso sia speculativo e opportunistico, ci opporremo vigorosamente” ha annunciato Paul Colpitts di Google UK. L’ennesima battaglia legale starebbe quindi per entrate nel vivo, e questa volta la pena sarebbe di ben 7 miliardi di sterline, l’equivalente di 8.3 miliardi di euro.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le