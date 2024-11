Il Singles Day di Geekmall non è ancora finito: ultime offerte da cogliere al volo!

Anche se la giornata del Singles Day è passata, l’evento di Geekmall dedicato all’11.11 non è ancora terminato: ecco una selezione di occasioni da cogliere al volo, stavolta con Power Station FOSSiBOT e le eccellenti macchine del caffè targate HiBREW, con pressi partire da soli 119€!

Power Station e macchine del caffè in sconto su Geekmall: le offerte per il Singles Day continuano

Crediti: FOSSiBOT

Per tutti i dettagli (e i coupon) per il Singles Day 11.11 di Geekmall puoi dare un’occhiata a questo articolo. Lo store ha lanciato una promozione ricca di soluzioni tech in sconto, di molteplici categorie differenti; inoltre è possibile risparmiare ulteriormente (anche su prodotti già scontati) riscattando i coupon dedicati all’evento. Inoltre l’iniziativa continua ancora per vari giorni: a questo giro ti segnaliamo una selezione di Power Station FOSSiBOT, insieme ad alcune macchine del caffè HiBREW proposte a prezzi parecchio interessanti!

Crediti: HiBREW

La stazione più economica è FOSSiBOT F1200, l’ideale sia da portare in viaggio e in campeggio, sia da tenere in casa contro interruzione di corrente o come multi-presa. La Power Station ha una batteria da 1.024 Wh ed una potenza di 1.200W, è leggera e facile da trasportare (pesa solo 11,5 kg) ed è in grado di alimentare fino a 7 dispositivi contemporaneamente. La macchina del caffè più conveniente è HiBREW H10B: si tratta di un modello da 20 bar, con temperatura e volume regolabili, una lancia a vapore per la schiuma di latte ed un corpo in acciaio inox facile da pulire (e resistente alla ruggine). Il caffè del bar a casa tua, spendendo poco! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le