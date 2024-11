Su Geekmall è già tempo di Black Friday: tante offerte e coupon con sconti fino al 70%!

Il Black Friday 2024 è alle porte e tutti gli store online si stanno preparando a celebrare il periodo dell’anno perfetto per lo shopping. Anche Geekmall ha deciso di anticipare di qualche giorno l’inizio degli sconti, lanciando già oggi una marea di offerte e promozioni che permetteranno a tutti di risparmiare fino al 70% sui migliori prodotti di elettronica e tecnologia offerti dal celebre store online.

Il Black Friday di Geekmall è già qui: risparmia fino al 70% con offerte lampo e sconti extra

Crediti: Geekmall

A partire dal 15 novembre, è ufficialmente tempo di Black Friday per Geekmall: sullo store infatti sono già attive numerose promozioni sui migliori prodotti di brand come FOSSiBOT, KuKirin, Narwal, KTC e tanti altri ancora, con la possibilità di aumentare il risparmio in base alla propria spesa. Grazie ai codici che trovate qui sotto, infatti, potrete combinare le offerte lampo ai coupon per ottenere uno sconto extra fino a 40€! Inoltre, sono presenti anche numerose offerte “acquista 1 e prendi 2” per portarsi avanti con i regali di Natale.

5€ di sconto su tutto: GKMBF5

12€ di sconto con una spesa di 100€: 100GKMBF12

20€ di sconto con una spesa di 300€: 300GKMBF20

30€ di sconto con una spesa di 500€: 500GKMBF30

40€ di sconto con una spesa di 700€: 700GKMBF40

Per tutti i dettagli su questa nuova promozione che sarà attiva dal 15 al 30 novembre, vi lasciamo alla pagina ufficiale del Black Friday 2024 di Geekmall, mentre qui sotto trovate una selezione dei migliori prodotti in offerta.

