GameSir Cyclone 2 è il controller da comprare al Black Friday, in promo a 39€!

Il controller da comprare al Black Friday è il nuovo GameSir Cyclone 2, soluzione multipiattaforma perfetta sia per mobile gamer che per utenti PC (senza mettere da parte la grande N). Il prezzo? Meno di 40€ grazie a questo coupon: un’occasione imperdibile se stai cercando un nuovo pad dallo stile futuristico e dal prezzo super conveniente!

Risparmia con le offerte del Black Friday di Geekbuying: GameSir Cyclone 2 è imperdibile a questo prezzo

Crediti: GameSir

Lanciato di recente, GameSir Cyclone 2 è un controller multipiattaforma perfetto per chi punta alla qualità e allo stile, ma al giusto prezzo. Il pad debutta in promozione con le offerte del Black Friday di Geekbuying e scende a soli 39€: basta riscattare il codice sconto “NNNGAMSEY2” ed è anche presente la spedizione gratis!

Crediti: GameSir

Quando si parla di accessori per il gaming, GameSir è sempre sinonimo di qualità e anche il nuovo Cyclone 2 non fa eccezione. Si tratta di un controller dal design in stile Xbox, ma compatibile con Android, iOS, Nintendo Switch e PC. Il pad è dotato di stick Mag-Res TMR, una soluzione ad alta precisione e dalla longevità top, con tanto di Hall Effect. Il dispositivo integra un giroscopio a 6 assi, offre un polling rate di 1.000 Hz ed è abbellito da luci LED RGB. Ovviamente non manca la vibrazione, così come tutto il solito set di pulsanti (compresi i trigger dorsali). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

