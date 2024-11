Questo mini PC sembra un Mac Studio, ma è più potente di PS5 Pro: ecco FEVM FN60G

Negli ultimi mesi sul mercato sono arrivati tanti mini PC dai form factor più disparati che si propongono come dispositivi dedicati al gaming, ma il molti casi le performance che è possibile ottenere sono di poco superiori a quelle di una Steam Deck. I fan dei mini PC, però, avranno molto presto pane per i loro denti con il nuovo FEVM FN60G che offre un design elegante in stile Mac Studio e la potenza bruta dei migliori PC da gaming (con prestazioni che potrebbero superare quelle di PlayStation 5 Pro!).

FEVM FN60G è il vero mini PC da gaming con Intel i9-14900KF e RTX 4090M!

Crediti: jack stone

FEVM ha annunciato il modello FN60G nel mese di settembre, ma soltanto negli ultimi giorni sono emersi nuovi dettagli grazie ai primi hands-on della stampa. Questo particolare mini PC potrà vantare uno chassis da 3.8 litri (168 x 168 x 137 mm) con un sistema di raffreddamento a liquido integrato firmato dagli esperti di Thermalright. Il dissipatore ha il compito di tenere basse le temperature della CPU Intel Core i9-14900KF a cui viene affiancata una potente GPU NVIDIA RTX 4090M con 16 GB di VRAM (che offre prestazioni equiparabili alla RTX 4080 per desktop).

I tagli di memoria definitivi non sono stati ancora annunciati, ma a bordo sarà possibile sfruttare le RAM DDR5-5200 e gli SSD NVMe M.2 PCIe 4.0 in formato 2280, possibilmente con la possibilità di effettuare facilmente upgrade o sostituzioni. Per l’alimentazione è stato scelto un PSU da 330W, abbondantemente sufficiente a fornire la potenza necessaria sia per la CPU che per la GPU. I primi test hanno evidenziato come il dissipatore riesca a svolgere un ottimo lavoro, tenendo la CPU ad un massimo di 81° e la GPU a 77°, come potete vedere nel filmato qui sotto.

Le prestazioni potrebbe quindi essere davvero stupefacenti, riuscendo a gestire senza troppi problemi anche il gaming in 4K/60 FPS. Inoltre, anche il pannello I/O è da top di gamma: abbiamo infatti a disposizione sul pannello frontale due ingressi USB-A, un lettore di schede SD, una porta USB-C e jack per le cuffie, mentre su quello posteriore troviamo quattro porte USB-A, due uscite Display Port, due uscite HDMI, due ingressi Gigabit Ethernet 2.5 GB, una porta USB-C e i connettori per l’estensione dell’antenna Wi-Fi.

FEVM FN60G sarà disponibile in Cina a partire dal 17 novembre 2024, al prezzo di partenza di circa 1050€ (8199 yuan) tramite gli store di terze parti come JD. Al momento, però, non sappiamo se questo dispositivo verrà commercializzato anche sul mercato internazionale.

