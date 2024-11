Ultimi giorni di sconti: e-bike ESKUTE a prezzo stracciato per il Singles Day!

Anche se il Singles Day è passato questo non vuol dire che le promozioni dedicate siano già al capolinea: ci siamo lasciati alle spalle la giornata dell’11 novembre (la festa dei Single) ma le occasioni continuano. ESKUTE ES-27.5-SD è la bici elettrica da comprare per l’evento 11.11, con doppio sconto e l’immancabile spedizione EU gratuita!

ESKUTE ES-27.5-SD scende di prezzo in offerta lampo e con coupon: risparmia con la promo Singles Day di Geekbuying

Crediti: ESKUTE

Il prezzo della bici elettrica ESKUTE ES-27.5-SD ora è di 559€: l’e-bike è in offerta lampo, ma è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo grazie al coupon “NNNIT11121“. Come anticipato anche poco sopra, è presente all’appello la spedizione gratis dall’Europa. Ricordiamo che le offerte Singles Day 11.11 di Geekbuying saranno ancora attive per un periodo limitato di tempo (fino al 14 novembre): ecco la pagina della promo, insieme alla Shopping Guide dello store!

Per quanto riguarda le caratteristiche di ESKUTE ES-27.5-SD, si tratta di una e-bike equipaggiata con un motore da 250W ed alimentata da una batteria da 36V 14,5Ah. Il tutto si traduce in un’autonomia fino a 100/120 km in modalità “Pedalata assistita”; il veicolo è dotato di pneumatici da 27,5 x 2,1″ ed offre un cambio Shimano a 7 velocità. C’è anche un pratico display LCD, che permette di tenere sempre sott’occhio tutti i parametri della corsa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

