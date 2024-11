Dopo la sfilza di top di gamma (Xiaomi, Realme, OPPO e non solo), ecco la nuova aggiunta targata nubia. Anche stavolta il brand cinese ha sfornato un top di gamma degno di questo nome, con un comparto tecnico stellare, una fotocamera che punta in alto e uno stile unico. Scopri dove comprare nubia Z70 Ultra, bellissimo e potentissimo!

nubia Z70 Ultra: scopri dove comprare il nuovo top di gamma e Camera Phone del brand di ZTE

Crediti: Nubia

Il nuovo arrivato di nubia è uno smartphone elegante e raffinato, con un design che mette al centro dell’attenzione il comparto fotografico (a sottolineare la natura di Camera Phone del telefono). Ovviamente è presente lo Snapdragon 8 Elite, insieme ad un ampio schermo con fotocamera selfie integrata; il dispositivo è caratterizzato dalla tipica forma squadrata della serie, mentre a questo giro c’è l’introduzione di un pulsante di scatto dorsale. Per saperne di più, ecco il nostro approfondimento dedicato al top di gamma mentre per passare subito al sodo, basta continuare a leggere per scoprire dove comprare nubia Z70 Ultra.

N.B. – al momento si tratta della versione asiatica, in lingua inglese e cinese. La versione italiana sarà presentata tra pochissimo e non appena ufficiale aggiorneremo l’articolo con tutti i dettagli su prezzo e disponibilità.

GizTop

In basso trovi il link all’acquisto e – se disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

nubia Z70 Ultra – Scheda tecnica

dimensioni di 164,3 x 77,1 x 8,6 mm per un peso di 228 grammi

certificazione IP68/IP69

display flat AMOLED BOE a 10 bit da 6,85″ 1.5K+ (2.688 x 1.216 pixel), refresh rate a 144 Hz , 431 PPI, vetro protettivo proprietario, 100% DCI-P3, PWM Dimming a 2.592 Hz e luminosità di picco fino a 2.000 nit

BOE a da (2.688 x 1.216 pixel), refresh rate a , 431 PPI, vetro protettivo proprietario, 100% DCI-P3, PWM Dimming a 2.592 Hz e luminosità di picco fino a 2.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore 3D

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 6.150 mAh con ricarica da 80W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 + 64 MP con IMX906 , apertura variabile f/1.59-4.0 , lunghezza focale di 35 mm, OIS, teleobiettivo a periscopio OV64B con zoom ottico 2.7X (f/2.5), ultra-grandangolare OV50D da 122° (f/2.0)

con , , lunghezza focale di 35 mm, OIS, OV64B con zoom ottico 2.7X (f/2.5), ultra-grandangolare OV50D da 122° (f/2.0) selfie camera sotto il display da 16 MP (f/2.0)

da (f/2.0) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS Tri-Band, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 2, sensore IR, comunicazione satellitare bidirezionale, pulsante dorsale per scatto fotocamera

Android 15 sotto forma di Nebula AIOS

