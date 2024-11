Questa Power Station è perfetta per viaggi e campeggio, a soli 119€

Sei un amante delle escursioni e delle avventure in mezzo alla natura? Ami il campeggio oppure sei un appassionato di viaggi? Allora DaranEner NEO300 è la Power Station che stavi aspettando: poco ingombrante, ti permette di avere sempre a portata di mano energia elettrica, anche nel bel mezzo di un bosco. E il prezzo è super conveniente: basta approfittare di quest’offerta targata Geekbuying, in occasione del Black Friday!

DaranEner NEO300 è la Power Station per non restare mai senza energia, ora in offerta con codice sconto

La Power Station DaranEner NEO300 è tra le più economiche sulla piazza: il prezzo è di soli 119€ su Geekbuying, semplicemente riscattando il codice sconto “NNNDAO3“. Inoltre c’è anche la spedizione gratis dall’Europa: in questo modo la tua nuova stazione arriverà in un lampo. Solitamente le Power Station hanno una capienza mastodontica e vengono proposte a prezzi salati: in questo caso si tratta di una soluzione 268,8 Wh, con una potenza di 300W e in vendita ad una cifra più contenuta.

La batteria a bordo è un’unità LiFePO4, per la massima sicurezza ed un utilizzo anche oltre i 3.500 cicli. La ricarica avviene tramite AC da 40W, in circa 4 ore; il dispositivo può essere collegato con una semplice presa oppure sfruttando l’accendisigari dell’auto, o ancora tramite pannelli solari. Infine segnaliamo le dimensioni compatte ed il peso contenuto, di circa 3,38 Kg. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

