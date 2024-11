Coupon Xiaomi valido su tutto il sito: sconto del 10% per il Singles Day!

Lo store ufficiale di Xiaomi ha già dato il via alle occasioni per il Black Friday 2024 ma per oggi ha in mente una sorpresa aggiuntiva. Grazie al nuovo codice sconto per il Singles Day 11.11 è possibile risparmiare sull’acquisto di (quasi) tutti i prodotti Xiaomi, Redmi e POCO presenti nello shop della casa cinese! Ecco tutti i dettagli della promozione e come fare per riscattare il tuo coupon!

Xiaomi Singles Day 11.11: anche lo store ufficiale partecipa alla festa, con un Coupon valido solo per oggi

Crediti: Xiaomi

Il funzionamento dell’iniziativa è semplicissimo: basta scegliere uno o più prodotti Xiaomi, Redmi e POCO ed utilizzare il codice sconto “DOUBLE11” nell’apposito campo, al momento del checkout. Il nuovo coupon è valido solo per la giornata del Singles Day 11.11 (ossia l’11 novembre) ma può essere riscattato per tutti i prodotti dello store Xiaomi, ad eccezione di Redmi Note 13 (6/128 GB) e di POCO X6 Pro (8/256 GB). Insomma, a parte questi due articoli, il codice funziona con qualsiasi prodotti nello shop italiano del brand! Ricordiamo che quest’iniziativa per la Festa dei Single si inserisce all’interno di una promozione più grande: Xiaomi, infatti, ha lanciato le prime offerte in attesa del Black Friday 2024, con tante occasioni in flash sale e perfino degli sconti aggiuntivi in base alla soglia di spesa.

10€ di sconto su una spesa di 99€

20€ di sconto su una spesa di 199€

30€ di sconto su una spesa di 299€

Nella pagina dedicata all’iniziativa trovi tutte le offerte del momento, insieme ad altre promo come i Daily Picks, i Best Seller e le promo dedicate ai prodotti smart home e lifestyle! E non dimenticare di utilizzare il codice “DOUBLE11“, valido solo l’11 novembre! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

