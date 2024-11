Da Comet inizia il Black Friday Apple: MacBook Air e iPhone 16 a prezzo bomba!

Il Black Friday è sempre più vicino ma da ormai diversi giorni le offerte continuano a fioccare su tutti gli store online. Oggi Comet ha deciso di avvicinarsi al grande evento lanciando una promozione con prezzi bomba interamente dedicata ad Apple: stavate aspettando uno sconto per acquistare un nuovo MacBook Air o un iPhone 16? Questo è il momento perfetto!

Con il Black Friday di Comet il MacBook Air costa solo 799€!

Crediti: Apple

Comet, celebre catena di negozi di elettronica, ha lanciato in queste ore una nuova promozione dedicata interamente ai prodotti Apple, con prezzi davvero interessanti per quanto riguarda i MacBook Air con chip M2 ed M3 e il nuovissimo iPhone 16 in tutte le colorazioni. Per i laptop si parte da appena 799€, mentre per portarsi a casa un nuovo smartphone della compagnia di Cupertino basteranno soltanto 839€, invece dei canonici 979€! Un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire!

iPhone 16 (128 GB, Nero) – 839€

iPhone 16 (128 GB, Rosa) – 839€

iPhone 16 (128 GB, Blu oltremare) – 839€

iPhone 16 (128 GB, Verde acqua) – 839€

iPhone 16 (128 GB, Bianco) – 839€

Per i MacBook Air, invece, sono disponibili due varianti: la versione M3 arriva con 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, mentre il modello precedente con M2 offre 8 GB di RAM e 256 GB di storage ad un prezzo ancora più conveniente.

MacBook Air 13″ M3 (16/256 GB, Mezzanotte) – 969€

MacBook Air 13″ M3 (16/256 GB, Argento) – 969€

MacBook Air 13″ M3 (16/256 GB, Galassia) – 969€

MacBook Air 13″ M3 (16/256 GB, Grigio siderale) – 969€

MacBook Air 13″ M2 (8/256 GB, Mezzanotte) – 799€

MacBook Air 13″ M2 (8/256 GB, Starlight) – 799€

MacBook Air 13″ M2 (8/256 GB, Argento) – 799€

MacBook Air 13″ M2 (8/256 GB, Grigio siderale) – 799€

