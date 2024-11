Xiaomi Mi Smart Clock imperdibile a meno di 40€ su eBay

Voglia di gadget Xiaomi? Allora l’occasione del giorno arriva con Xiaomi Mi Smart Clock, la sveglia intelligente del brand, ora in offerta lampo ad un prezzo conveniente: il risparmio è assicurato e la soddisfazione è tanta viste le funzionalità intelligenti che offre!

Xiaomi Mi Smart Clock in offerta al miglior prezzo: l’occasione arriva da eBay

La sveglia intelligente Xiaomi Mi Smart Clock è un accessorio irrinunciabile per gli appassionati del brand cinese, specialmente se proposto a prezzo bomba. Il dispositivo è dotato di un display touch a colori da 3.97″ con tanti quadranti personalizzabili, la funzione Cornice per visualizzare le foto, la modalità Alba e tanto altro. Ovviamente è immancabile il supporto a Google Assistant per sfruttare i comandi vocali. La sveglia smart Xiaomi è perfetta per riprodurre musica con Spotify e YouTube Music e funge anche da centro di controllo per gli altri dispositivi IoT presenti in casa (e connessi). Inoltre può essere collegata ad una videocamera smart per vedere le registrazioni direttamente sul display.

Trovi Xiaomi Mi Smart Clock in offerta lampo a soli 38€, su eBay e con tanto di spedizione gratis direttamente dall’Italia. Se sei interessato, allora cogli al volo l’occasione dato che è dedicata ad un numero limitato di unità! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Diffusore bluetooth Xiaomi Mi Smart Clock 38,49€ Compra Ora eBay

