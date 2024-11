Porta il cinema in salotto con Ultimea Apollo P40, il proiettore smart a meno di 160€

La primavera è ormai giunta e di certo è il momento migliore per godersi un bel film (o una serie TV), sul divano in salotto con i nostri cari o magari all’aperto sul terrazzo (visto l’arrivo del bel tempo). Se volete creare il vostro cinema personale, magari in soggiorno o in camera da letto, allora Ultimea Apollo P40 è scelta perfetta: un proiettore smart economico e completo, dal look accattivate ed ora disponibile a meno di 160€ con codice sconto (e spedizione dall’Europa).

Dotato di un design elegante e stiloso ed una risoluzione nativa in Full HD (1080p), Ultimea Apollo P40 è un proiettore smart con connettività Wi-Fi e Bluetooth perfetto per godere al meglio dei contenuti multimediali (senza spendere una fortuna). Il dispositivo è in grado di proiettare uno schermo fino a 150″, offre una luminosità di 700 ANSI Lumen, supporta il 4K ed è dotato di due speaker da 10W. Non si tratta di un dispositivo con Android ma è presente un sistema proprietario che consente la duplicazione dello schermo con Miracast. È possibile collegare qualsiasi dispositivo (notebook, smartphone Android/iOS) in modo da visualizzare i vostri contenuti preferiti. Non manca un telecomando per i controlli da remoto, la correzione trapezoidale automatica ed un sistema di raffreddamento con doppia ventola (ed un livello di rumore fino a 25 dB).

Il proiettore smart Ultimea Apollo P40 scende di prezzo su Geekbuying con il nuovo codice sconto dedicato: ora il dispositivo viene proposto a soli 159€. Ovviamente è presente la spedizione gratis dall’Europa: immancabile per il massimo risparmio e per i più impazienti, che vogliono mettere le mani sul loro acquisto il prima possibile. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

