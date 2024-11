Ninkear N10 è il mini PC a soli 150€, con Intel N100 e 16/512 GB SSD

Il nuovo mini PC Ninkear N10 è l’ideale per chi cerca una soluzione salvaspazio, economica e dotata di buone specifiche: non mira alle stelle, ma è in grado di offrire performance fluide ed arriva ad un prezzo da non sottovalutare (con questo codice sconto targato Banggood).

Codice sconto Ninkear N10: il mini PC compatto ed economico, perfetto per ufficio, produttività e studio

La migliore occasione del momento per risparmiare sull’acquisto del mini PC Ninkear N10 arriva da Banggood: basta riscattare il codice sconto “BGa842d2” e il prezzo scenderà a soli 151€. La spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store è un’ulteriore vantaggio (sempre gradito).

dimensioni di 114 x 106 x 45 mm

processore Intel N100 di 12° Gen (fino a 3,4 GHz di frequenza Turbo)

di 12° Gen (fino a 3,4 GHz di frequenza Turbo) 16 GB di RAM DDR4

di RAM DDR4 512 GB di storage SSD

di storage grafica integrata Intel UHD

ventola di raffreddamento

2 x HDMI (4K a 60 Hz), 3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, DC, mini jack 3,5 mm, RJ45

Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 5.0

sistema operativo Windows 11

Le caratteristiche del mini PC Ninkear N10 sono perfette per un utilizzo d’ufficio, di studio oppure legato alla produttività; si tratta di un terminale perfetto per chi ha poco spazio e non guarda alla forza bruta, ma sempre con un occhio alle performance (vista la presenza di memorie da 16/512 GB e dello storage SSD). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

