Ninkear A15 Pro è il nuovo laptop con Ryzen 5 e 32 GB/1 TB SSD a meno di 460€

Il nuovo portatile Ninkear A15 Pro è il terminale perfetto per chi cerca il giusto compromesso tra qualità e prezzo: ora a meno di 460€ con codice sconto e spedizione dall’Europa, grazie a questa occasione targata Banggood.

Crediti: Ninkear

Basta riscattare il codice sconto “BGc91c65” e il portatile Ninkear A15 Pro scenderà a soli 458€, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei di Banggood. Il prezzo è davvero interessante dato che parliamo di un dispositivo dotato di buone specifiche, equipaggiato con uno schermo da 15,6″ (Full HD) e supportato da 32 GB di RAM DDR5 e 1 TB di storage SSD.

Crediti: Ninkear

Il portatile è mosso dal processore AMD Ryzen 5 6600, alimentato da una batteria da 54.29 Wh; la ricarica avviene tramite un caricatore GaN da 100W mentre tra le altre caratteristiche abbiamo una scocca in metallo (per un aspetto premium), un lettore d’impronte digitali, una tastiera full size retroilluminata e il supporto alla connettività Wi-Fi 6. Ovviamente parliamo di un PC con Windows 11, in versione globale. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

