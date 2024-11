Fai sport a ritmo di musica con Huawei Freelace Pro 2: oggi in sconto con coupon

Se amate fare sport ascoltando la vostra musica preferita, allora non potete assolutamente perdervi la promozione di Banggood di oggi: grazie ad un nuovo codice sconto, infatti, è possibile portare a casa un paio di cuffie perfette per allenarsi ad un prezzo davvero ottimo. Scoprite insieme a noi il prezzo degli auricolari Bluetooth Huawei Freelace Pro 2!

Sport e musica in alta definizione si uniscono con le cuffie Huawei Freelace Pro 2

Crediti: HUAWEI

Le cuffie Huawei Freelace Pro 2 offrono un design con archetto semi-rigido che possono essere indossate facilmente per svolgere qualsiasi attività senza aver il timore che possano cadere o perdersi. Dotate di connessione Bluetooth 5.3, questi auricolari sono perfetti per fare sport, ma anche per ascoltare la propria musica preferita in totale tranquillità, grazie alla tecnologia ANC e ai codec HWA e Hi-Res.

Le cuffie sono certificate IP55 e possono facilmente resistere al sudore, mentre la batteria da 150 mAh permette di ottenere fino a 12 ore di riproduzione musicale senza interruzioni (quando l’ANC è disattivato) e si ricaricano in appena 1 ora. Essendo dotati di ben 5 microfoni, con questi auricolari è possibile gestire facilmente anche le chiamate in entrate e in uscita.

Huawei Freelace Pro 2 sono in sconto al prezzo di 67.71€ su Banggood grazie al codice sconto che trovate qui sotto. In questo caso, la spedizione avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre store online.

