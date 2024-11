Honor Magic V2 scende sotto i 900€: sottile, leggero e potente, ora al miglior prezzo!

Elegante, potente e dotato di uno schermo enorme (perfetto sia per film e serie TV che per giochi e produttività): questo è Honor Magic V2, uno smartphone pieghevole che non passa mai di moda, ora disponibile al minimo con codice sconto. Un’occasione da cogliere al volo per mettere le mani su uno dei migliori foldable sulla piazza!

Codice sconto Honor Magic V2: il pieghevole top scende al miglior prezzo del momento!

Il miglior prezzo del momento per Honor Magic V2 arriva da eBay: solo 874€ con il codice sconto “SMARTNOV24” ma si tratta di una promo dedicata ad un numero limitato di unità. Per fortuna l’ex top di gamma pieghevole è in offerta anche nello store ufficiale del brand: in questo caso basta utilizzare il coupon “AHFANS10P” ed il prezzo finale sarà di 899€! Inoltre è possibile aggiungere 1,9€ per ricevere anche il caricatore SuperCharge da 66W. Entrambe le promozioni sono decisamente ghiotte e il foldable diventa imperdibile per gli amanti del genere e per gli utenti che guardano ai pieghevoli per la prima volta: se vuoi saperne di più puoi anche dare un’occhiata alla nostra recensione! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Honor Magic V2 – Scheda tecnica

Dimensioni di 156,7 x 74,0 x 9,9 mm (chiuso) e di 156,7 x 145,4 x 4,7 mm (aperto)

Display interno OLED LTPO da 7,92″ QXGA+ (2.344 x 2.156 pixel) con refresh rate a 120 Hz , 1.600 nit di luminosità, rapporto in 9.78:9, PWM Dimming da 3.840 Hz

(2.344 x 2.156 pixel) con refresh rate a , 1.600 nit di luminosità, rapporto in 9.78:9, PWM Dimming da 3.840 Hz Display esterno OLED LTPO da da 6,43″ Full HD+ (2.376 x 1.060 pixel) con refresh rate a 120 Hz , 2.500 nit di luminosità, rapporto in 20:9, PWM Dimming da 3.840 Hz

(2.376 x 1.060 pixel) con refresh rate a , 2.500 nit di luminosità, rapporto in 20:9, PWM Dimming da 3.840 Hz Lettore d’impronte digitali laterale

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 versione potenziata a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,36 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740 fino a 719 MHz

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 66W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual GPS, USB Type-C 3.2, sensore IR

Tripla camera da 50 + 50 + 20 MP f/1.9-2.0-2.4 con OIS, autofocus laser dToF 8×8 ed un sensore di temperatura del colore, ultra-grandangolare, teleobiettivo con zoom digital 40X

f/1.9-2.0-2.4 con OIS, autofocus laser dToF 8×8 ed un sensore di temperatura del colore, ultra-grandangolare, teleobiettivo con zoom digital 40X Selfie camera da 16 MP f/2.2 (interna) e da 16 MP f/2.2(esterna)

f/2.2 (interna) e da f/2.2(esterna) Speaker stereo con Dolby Atmos

Sistema operativo Android 13 con MagicOS 7.2

