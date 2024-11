Google Pixel Tablet in offerta su Amazon: 33% di sconto e dock incluso!

A distanza di un anno dal lancio del primo tablet di Google, finalmente la compagnia di Mountain View ha annunciato anche il debutto in Italia. Google Pixel Tablet si presenta come una soluzione versatile e potente e ovviamente non poteva mancare un’offerta dedicata: l’occasione del momento arriva da Amazon, dove il tablet viene proposto in bundle con la base di ricarica (dock).

Google Pixel Tablet con dock di ricarica incluso: 399€ con spedizione Prime

Crediti: Google

In quanto a design e specifiche, Google Pixel Tablet non fa una piega: si tratta di un modello dal look minimale, equipaggiato con un ampio schermo da 11″ QHD e mosso dal chipset proprietario Tensor G2 (soluzione di punta della scorsa generazione). Il dispositivo presenta memorie RAM LPDDR5 e UFS 3.1, due fotocamere da 8 MP (frontale e posteriore), quattro speaker, il WiFi 6, la connettività UWB e una batteria da 7.020 mAh. Insomma, si tratta di un terminale completo a tutto tondo, perfetto per chi cerca un tablet pensato per intrattenimento e produttività.

Crediti: Google

Il “nuovo” Google Pixel Tablet arriva finalmente in offerta: la versione da 8/128 GB è in vendita a 399.90€ su Amazon con un bundle che include anche la base di ricarica (dock) che lo trasforma in un smart display. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

