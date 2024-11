Chefree AF300 è la friggitrice ad aria salvaspazio, a meno di 45€

Su Banggood arriva la nuova friggitrice ad aria Chefree AF300, soluzione basilare ma in grado di dare grandi soddisfazioni: è salvaspazio, fa il suo dovere senza infastidire (funziona a basso livello di rumore) e costa meno di 45 grazie al codice sconto dedicato!

Friggitrice ad aria Chefree AF300: le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto

Crediti: Chefree

La friggitrice ad aria salvaspazio Chefree AF300 è in promozione a 44€ con il codice sconto “BGba1721“: basta riscattare il coupon per ottenere il prezzo indicato, ed è anche presente la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei di Banggood. Per quanto riguarda le caratteristiche del dispositivo, si tratta di un modello da 2 litri di capienza, in un corpo abbastanza compatto; grazie al cestello squadrato è in grado di ospitare un maggior quantitativo di pietanze (rispetto ad un cestello circolare).

Crediti: Chefree

La parte anteriore ospita un pratico display touch: qui è possibile monitorare i vari parametri della cottura ed accedere ai vari comandi (tramite tocco). La friggitrice ad aria ha una potenza di 900W ed offre fino a 4 tipologie di cottura (è ideale per arrostire, cuocere al forno, friggere tramite aria o semplicemente riscaldare il cibo). Il cestello è estraibile e può essere lavato a mano oppure in lavastoviglie (senza rischi). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

