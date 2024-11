Fai sport a ritmo di musica con BlitzWolf BW-BTS8: le cuffie con archetto costano solo 20€!

Quante volte facendo sport le vostre TWS sono cadute rovinandosi o addirittura perdendosi? Grazie alle nuove BlitzWolf BW-BTS8 questo sarà un problema del passato. Queste cuffie, infatti, sono studiate appositamente per gli sportivi che amano ascoltare la propria musica preferita durante gli allenamenti ed oggi sono ancora più economiche grazie a questa nuova offerta di Banggood.

BlitzWolf BW-BTS8 in offerta su Banggood: approfitta subito di questo codice sconto

Crediti: BlitzWolf

Le cuffie BlitzWolf BW-BTS8 utilizzano un’unità a conduzione ossea da 16 millimetri che permette di ascolta l’audio in modo chiaro, senza però occupare la cavità uditiva. Per favorire l’utilizzo in qualsiasi tipo di contesto, e quindi anche il nuoto, le cuffie sono certificate IPX8 e quindi sono completamente impermeabili. La connessione Bluetooth 5.3 permette di avere una connessione sempre stabile, ma è disponibile anche una memora di archiviazione interna da 32 GB per la riproduzione offline.

La batteria da 180 mAh integrata nel dispositivo garantisce fino a 10 ore di riproduzione musicale senza interruzioni, con la ricarica tramite pin magnetici. Le cuffie si adattano bene anche alle telefonate, grazie ai microfoni con ENC che riducono i rumori in entrata per garantire all’interlocutore di ascoltare la voce dell’utente in modo estremamente chiaro.

BlitzWolf BW-BTS8 sono disponibili oggi in offerta al prezzo di 20.95€, grazie al codice sconto di Banggood che trovate qui sotto. La spedizione avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre shop online ed è completamente gratuito.

