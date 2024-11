Vactidy V9 è l’aspirapolvere ciclonico tutta potenza, a soli 68€

Il precedente V8 (ecco la nostra recensione) ha regalato grandi soddisfazione, ma anche il modello successivo non è da meno: si tratta di un aspirapolvere senza fili low budget che non rinuncia alla potenza, con caratteristiche davvero niente male. Vactidy Blitz V9 torna in offerta con codice sconto ed è in forma smagliante: performance elevate, prezzo super accessibile e l’immancabile spedizione EU (gratuita)!

Codice sconto Vactidy Blitz V9: risparmia sull’acquisto dell’aspirapolvere senza fili potente ed economico

Crediti: Vactidy

Con Vactidy Blitz V9 la cura del pavimento diventa un gioco da ragazzi: parliamo di una soluzione senza l’ingombro dei fili, con una potenza di aspirazione fino a 25.000 PA, un contenitore per lo sporco da 1 litro ed un sistema di filtrazione a 5 stadi. Il tutto è alimentato da una batteria da 2.200 mAh, in grado di fornire fino a 45 minuti di autonomia. Non manca nemmeno un pratico display touch per i controlli, mentre sulla spazzola sono posizionate delle luci LED utili per individuare lo sporco con precisione.

Crediti: Vactidy

L’aspirapolvere senza fili Vactidy Blitz V9 scende a soli 68€ su Banggood grazie al codice sconto di “BGc2aaa0“: di certo la migliore occasione del momento, comprensiva di spedizione dall’Europa gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

