Con ANBERNIC RG35XX Plus è il divertimento è assicurato: la retro-console oggi costa solo 59€!

Le retro-console stanno ormai spopolando, ma la grande popolarità a portato anche ad un deciso aumento di prezzo dei dispositivi. Per fortuna, però, l’offerta di oggi di Geekbuying ci permette di tornare a giocare ai nostri titoli preferiti del passato ad un prezzo incredibilmente conveniente, grazie ad un nuovo codice sconto per ANBERNIC RG35XX Plus.

ANBERNIC RG35XX Plus: il giochi del passato, adesso anche in multiplayer

Crediti: Anbernic

ANBERNIC RG35XX Plus è una retro-console alimentata dal chipset Allwinner H700 che vanta una CPU quad-core con quattro Cortex-A53 ad una velocità di clock massima di 1.5 GHz, affiancata da una GPU Mali-G31 MP2. A completare la configurazione troviamo 1 GB di RAM DDR4, che permette di eseguire senza troppo problemi l’emulazione dei giochi fino alla generazione della PlayStation Portable (PSP).

Con uno schermo IPS da 3.5″, la risoluzione 480p (640 x 480 pixel) permette di giocare praticamente quasi tutti i grandi titoli delle vecchie console a risoluzione nativa, sfruttando in questo caso anche la connessione Bluetooth e Wi-Fi Dual Band per il multiplayer. La batteria da 3.300 mAh, inoltre, permette di ottenere fino a 8 ore di gameplay ininterrotto, mentre è possibile salvare i propri giochi su una scheda SD da 128 GB.

ANBERNIC RG35XX Plus è disponibile oggi al prezzo di 59.90€ grazie al codice sconto di Geekbuying che trovate qui sotto. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre brand ed è totalmente gratuita.

