Crea la tua standing desk con il telaio motorizzato ACGAM JSZ-3: in offerta con coupon

Negli ultimi anni è sono diventate sempre più popolari le standing desk, delle scrivanie (spesso motorizzate) che permettono di lavorare anche stando in piedi, così da non stare seduti tutto il giorno. Purtroppo però, il prezzo di queste scrivanie è spesso molto alto, ma grazie ad un nuovo codice sconto di Geekbuying oggi potete costruire la vostra personalissima standing desk approfittando dell’offerta su ACGAM JSZ-3!

Ti piace lavorare in piedi? Con ACGAM JSZ-3 puoi farlo in modo ancora più economico!

Crediti: ACGAM

ACGAM JSZ-3 è un telaio motorizzato per scrivania che può essere regolato su tre diversi livelli su un’altezza minima di 62 centimetri e massima di 127 centimetri. Il telaio è in grado di supportare un peso fino a 120 KG senza alcun tipo di problema, quindi può facilmente ospitare una scrivania con tutti gli strumenti di lavoro, sia in casa che in ufficio.

Con doppia motorizzazione, questo telaio regola l’altezza ad una velocità di 30mm/s, mantenendo comunque molto solida e stabile la scrivania. L’altezza può essere regolata tramite il pannello di controllo posizionato sul lato destro, che offre un display per il controllo dei centimetri e tre pulsanti per la memorizzazione delle altezze preferite. Vale la pena sottolineare, tuttavia, che in confezione non è incluso il topper (la scrivania) che dovrà poi essere acquistato a parte.

Il telaio ACGAM JSZ-3 è disponibile oggi in offerta al prezzo di 179€ grazie al codice sconto di Geekbuying. La spedizione avviene direttamente dai magazzini europei del celebre shop online ed è totalmente gratuito.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le