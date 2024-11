Anche Coca-Cola abbraccia l’AI: ecco lo spot di Natale fatto con l’intelligenza artificiale (Video)

Il Natale si sta avvicinando e come ogni anno Coca-Cola porta in TV il suo classico spot natalizio che ha contribuito a rendere sempre più celebre il brand in tutti questi anni. Questa volta, però, c’è una grande novità: la pubblicità natalizia della bibita gassata è stata realizzata interamente con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale di Real Magic AI.

Coca-Cola e Real Magic AI: l’intelligenza artificiale arriva in TV

Per il Natale 2025, Coca-Cola ha lavorato con Secret Level, Silverside AI e Wild Card, tre compagnie specializzate nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa che hanno realizzato altrettanti spot pubblicitari che verranno trasmessi in TV e sul web. Qui in alto, per esempio, potete vedere il filmato realizzato da Secret Level e che molto presto apparirà anche sulle nostre TV.

The Coca-Cola Company ha una grande tradizione nell’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per i propri spot: nel 1995, per esempio, debuttarono in TV i primi orsi realizzati completamente in 3D con la computer-grafica, mentre quest’anno potrebbe essere tra le prime grandi aziende a mandare in onda uno spot completamente realizzato con l’intelligenza artificiale.

La generazione di video con AI, tuttavia, non è una novità: ci sono già diversi modelli e servizi che permettono di creare filmati semplicemente con una descrizione testuale e potete trovarli tutti all’interno del nostro approfondimento sulle migliori AI.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le