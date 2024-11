Qual è l’azienda con più problemi di sicurezza? Primo posto a sorpresa, bene Apple e Google

Realizzare hardware e software perfetti e privi di bug è un’impresa praticamente impossibile, ma c’è sempre chi ha più problemi di altri: soprattutto quando si parla di sicurezza. Le grandi aziende tech, infatti, devono stare particolarmente attente ai problemi relativi alla sicurezza di dispositivi e app, per non permettere che i dati dei loro utenti vengano rubati o compromessi. Ovviamente c’è chi eccelle e chi sembra avere gravi vulnerabilità: li trovate tutti in questa speciale classifica degli ultimi 5 anni.

Qualcomm è l’azienda con più problemi di sicurezza negli ultimi 5 anni: numeri impressionanti di CVE

Crediti: Canva

L’utente SimoKohonen ha stilato una classifica delle “peggiori” compagnie tech per quanto riguarda la sicurezza dei sistemi informatici, sfruttando i dati pubblici sui CVE emerse in rete. Un CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) è un identificativo unico assegnato a una specifica vulnerabilità di sicurezza o esposizione informatica, utile a contraddistinguere un determinato bug o problema che potrebbe portare ad una fuga o un furto di dati.

A guidare questa speciale classifica troviamo Qualcomm, il celebre produttore dei chip Snapdragon, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare quasi 100mila problemi di sicurezza (quasi 2mila al giorno!), mentre sembrano cavarsela meglio Apple e Google che in 5 anni sono riusciti a non superare la soglia dei 4mila CVE.

Ecco la classifica completa dal 2019 al 2024 (1.825 giorni):

Qualcomm: 97.388 Cisco: 15.833 Microsoft: 11.375 Intel: 9.323 Juniper: 5.550 Dell: 5.041 HP: 4.448 Netgear: 3.855 Apple: 3.544 Siemens: 3.281 Zoho Corp: 2.636 Lexmark: 1.668 Oracle: 1.642 F5: 1.637 Google: 1.557 Netapp: 1.258 Brother: 1.220 Lenovo: 1.195 Adobe: 1.184 Mitsubishi Electric: 1.087 Vmware: 1.071 AMD: 1.053 Huawei: 969 Mediatek: 890 Cdatatec: 841 Zyxel: 815 Redhat: 724 Schneider-Electric: 674 Debian: 671 Aruba Networks: 668 Hikvision: 640 Fedora project: 619 Moxa: 590 Dlink: 546 Linux: 527 Hpe: 493 Ibm: 474 Vivotek: 420 Xerox: 404 Mitsubishi: 397 Totolink: 395 Freebsd: 386 Qnap: 380 Weidmueller: 324 Sap: 308 Canonical: 303 Phoenix Contact: 294 GE Healthcare: 293 Tenda: 292 TP-Link: 291

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le