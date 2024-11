ChatGPT Search arriva anche su iPhone e iPad grazie ai nuovi comandi rapidi

ChatGPT Search, il nuovo motore di ricerca con intelligenza artificiale di OpenAI, è ormai disponibile su larga scala tramite l’app ufficiale e la versione web del chatbot, ma a partire da oggi è possibile integrarlo anche in iOS e iPadOS grazie ai Comandi Rapidi. Con un nuovo aggiornamento, infatti, gli sviluppatori hanno messo a disposizione degli utenti una serie di automazioni e comandi veloci che possono essere utilizzare per effettuare una ricerca con estrema facilità.

Con i nuovi comandi rapidi di ChatGPT arrivano anche e ricerche su iOS e iPadOS

Crediti: Apple

OpenAI in questi giorni ha aggiornato l’app ufficiale di ChatGPT per iPhone e iPad includendo anche la possibilità di sfruttare la ricerca di SearchGPT tramite i Comandi Rapidi di iOS e iPadOS. Il nuovo aggiornamento, infatti, include la possibilità di aprire facilmente una conversazione con il chatbot che abbia già la ricerca abilitata, in modo da digitare la propria richiesta ed ottenere immediatamente le informazioni recuperate da internet.

Per utilizzare i nuovi comandi sarà semplicemente necessario aggiornare l’app di ChatGPT per poi recarsi in Comandi Rapidi e costruire la nuova automazione con le inedite opzioni disponibili per il chatbot con intelligenza artificiale. In questo modo sarà possibile, per esempio, aprire la ricerca direttamente dalla Homescreen, oppure chiedere a Siri di utilizzare l’automazione al posto nostro.

Vale la pena ricordare che ChatGPT otterrà l’integrazione ufficiale con Apple Intelligence grazie all’arrivo di iOS 18.2, il cui rilascio è previsto per il mese di dicembre. In Italia, tuttavia, dovremo attendere fino alla primavera per poter testare le nuove funzionalità AI di Apple.

