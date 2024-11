In arrivo un nuovo abbonamento per ChatGPT: la versione Pro sarà ancora più costosa?

Fin dal lancio, la versione gratuita di ChatGPT è sempre stata accompagnata da un abbonamento in grado di sbloccare tutte le potenzialità del chatbot e fornire accesso alle ultime innovazioni dell’AI. Gli abbonamenti, nel corso dei mesi, sono diventati più numerosi offrendo soluzioni sia per le aziende che per i team di sviluppo, ma nei prossimi mesi potrebbe arrivare una nuova versione, probabilmente più costosa, denominata ChatGPT Pro.

ChatGPT Pro potrebbe essere il nuovo piano di abbonamento di OpenAI

Crediti: Tibor Blaho @ Twitter/X

Il ricercatore Tibor Blaho ha analizzato a fondo l’ultimo aggiornamento di ChatGPT, scovando all’interno dei file dei riferimenti precisi a quello che potrebbe essere il prossimo abbonamento. Il codice sorgente, infatti, mostra la possibilità di effettuate l’upgrade alla versione ChatGPT Plus, ma anche all’inedito ChatGPT Pro: probabilmente una versione che fornirà accesso ancora più completo alle nuove funzionalità dell’intelligenza artificiale.

L’abbonamento sembrerebbe essere di livello superiore rispetto al Plus e potrebbe essere dedicato ai professionisti del settore: dati che potrebbero quindi tradursi in un prezzo ancora più alto rispetto ai 20$/mese richiesti per l’attuale abbonamento individuale. Al momento, però, non ci sono altre informazioni su questa nuova sottoscrizione.

Bisognerà probabilmente attendere il mese di dicembre per scoprire maggiori dettagli: gli ultimi giorni dell’anno, infatti, potrebbero portare grandi novità per quanto riguarda l’intelligenza artificiale e non solo da OpenAI.

