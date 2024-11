Cerchia e Cerca di Google anche su smartphone OPPO, con ColorOS 15

Manca pochissimo al debutto di Find X8 e X8 Pro in versione Global e per l’occasione il brand cinese ha annunciato una novità all’insegna dell’AI. I nuovi smartphone OPPO arriveranno con a bordo l’ultima ColorOS 15 e il sistema di Google integrerà le funzionalità AI avanzate di Big G, compresa Cerchia e Cerca.

OPPO migliora ColorOS 15 con Cerchia e Cerca ed altre funzionalità AI di Google

Crediti: OPPO

Come anticipato poco sopra, l’arrivo della serie Find X8 in veste internazionale (in Italia e in Europa ci sarà solo in modello Pro) segna anche il debutto Global della ColorOS 15, ultima versione dell’interfaccia proprietaria di OPPO. Il software ha fatto capolino ad ottobre in Cina e quindi – tecnicamente – sappiamo già tutto; tuttavia i mercati internazionali vedono anche la presenza delle funzionalità AI di Google. ColorOS 15 segna il debutto della funzione Cerchia e Cerca sugli smartphone OPPO: si tratta di una feature lanciata di recente anche su telefoni OnePlus, inizialmente vista solo a bordo dei modelli Google e Samsung ed ora disponibile per un maggior numero di dispositivi.

Tornando alla ColorOS 15, la nuova versione del software di OPPO integra Google Gemini 1.5 Pro e 1.5 Flash in molteplici ambiti: Notes e Documents migliorano la produttività grazie alla capacità di rielaborare e perfezionare i contenuti in pochi secondi, mentre AI Recording Summary è in grado di elaborare sintesi intelligenti delle registrazioni vocali. L’UI arriva anche con l’app Google Gemini, che permette di chattare con l’assistente AI di Big G.

