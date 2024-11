Scansati Galaxy Ring: Casio Ring Watch è il vero anello smart

Ci stiamo lentamente avvicinando a quella che sarà l’era degli smart ring, ma c’è qualcuno che ha deciso già di stravolgere qualsiasi paradigma visto fino ad ora. In occasione del 50esimo anniversario del passaggio al digitale, infatti, il celebre produttore di orologi Casio ha presentato un piccolo gioiello da indossare direttamente al dito: si chiama Casio Ring Watch ed è un orologio senza precedenti, sia per stile che per tecnologia.

Un piccolo orologio Casio da indossare al dito e costa anche meno di Samsung Galaxy Ring!

Crediti: Casio

Casio Ring Watch CRW-001-1JR è un anello con display LCD incorporato che mostra ore, minuti e secondi, con tre pulsanti che permettono regolare le impostazioni e di sfruttare le funzionalità aggiuntive come il cronometro e la sveglia (che fa addirittura lampeggiare il display). Il dispositivo è alimentato da una singola batteria con un’autonomia di ben due anni, resistente all’acqua e facilmente sostituibili. In questo modo l’anello-orologio può essere indossato praticamente sempre.

Purtroppo l’anello è disponibili nell’unica taglia 10.5, ma Casio mette a disposizione dei distanziatori per permettere al dispositivo di essere indossato anche da chi ha le dita più piccole. Nel caso in cui il vostro dito sia più grande, invece, purtroppo la compagnia nipponica non ha previsto alcuna soluzione e dovrete quindi trovare un altro modo per consultare l’orario. Non è disponibile, invece, nessuna funzionalità per il monitoraggio dei parametri vitali, a differenza del più blasonato Samsung Galaxy Ring.

Crediti: Casio

“Per rendere possibile la creazione di questo orologio, abbiamo dovuto usare uno speciale metodo di lavorazione del metallo per iniettare una miscela di polveri metalliche fini e resina in uno stampo. Utilizzando lo stampaggio a iniezione di metallo, la cassa, il fondello e l’anello sono stampati in un unico pezzo, con persino il design a fossette sul cinturino riprodotto fedelmente. Una speciale tecnica adesiva per il vetro assicura una tenuta stagna per un orologio costruito per essere resistente all’acqua, consentendo comunque la sostituzione della batteria.” ha specificato Casio sulla pagina ufficiale del prodotto.

Casio Ring Watch sarà disponibile dal mese di dicembre negli Stati Uniti e in Giappone al prezzo di 120$, ma al momento non sappiamo se questa edizione speciale arriverà anche in Europa e in Italia.

