BMAX I11 Power è il tablet economico con Android 14 e 4G, a meno di 160€

Un tablet low budget con Android 14 e connettività LTE, a prezzo contenuto: l’occasione arriva grazie a Geekbuying, con un coupon dedicato a BMAX MaxPad I11 Power. Si tratta di un tablet particolarmente apprezzato, completo a tutto tondo ma proposto ad una cifra super conveniente!

BMAX MaxPad I11 Power con Android 14, 4G LTE, super batteria e non solo: risparmia con questo Coupon Geekbuying

Riscattando il codice sconto “8FM1HPYR“, il tablet Android BMAX MaxPad I11 Power scende a 159€, con spedizione gratis. Se stati cercando un dispositivo in grado di dare tante soddisfazioni senza spendere una fortuna, allora questa è l’occasione giusta. Il dispositivo è mosso dal chipset Helio G99 di MediaTek, SoC affidabile e potente (destinato alla fascia media), accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Il display è realizzato apposta per godere al meglio di video e giochi: si tratta di un pannello IPS da 11″ con risoluzione 2K, con cornici ottimizzare (ed un’esperienza full view). C’è una dual camera da 13 + 5 MP, una batteria da 8.000 mAh con ricarica da 18W, Android 14 lato software, la connettività 4G LTE e perfino il GPS; tutto in un corpo in metalli dallo spessore di 7,6 mm e 500 grammi di peso. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

