Queste TWS BlitzWolf si controllano tramite la custodia: una chicca tech a meno di 20€!

Utili, economiche e dotate di una custodia multifunzione con display e vari controlli: gli auricolari true wireless BlitzWolf BW-FYE16 sono imperdibili a soli 18€, riscattando il coupon “BGf5fe25” su Banggood. La spedizione è gratuita, quindi con meno di 20€ ti porti a casa un paio di TWS uniche nel loro genere; e se vuoi saperne di più, dai un’occhiata alla nostra recensione!

BlitzWolf BW-FYE16 sono gli auricolari wireless con schermo LED multifunzione: il prezzo scende a meno di 20€ su Banggood

Crediti: BlitzWolf

Gli auricolari BW-FYE16 offrono davvero tanto per il prezzo a cui sono proposte; inoltre si tratta di un prodotto a marchio BlizWolf, sempre sinonimo di qualità. Le TWS presentano un’indossabilità in-ear, connettività Bluetooth 5.3 ed hanno un corpo IPX5 (contro sudore e schizzi d’acqua, quindi sono perfette per chi ama allenarsi ascoltando musica). Dotati di driver da 11 mm, non si fanno mancare proprio nulla: c’è l’ANC fino a 35 dB, il supporto all’audio spaziale a 360° e tanta autonomia (fino a 32 ore, con la custodia).

Crediti: BlitzWolf

La vera chicca è il display presente sul case, un pannello touch a colori con varie funzionalità: permette di controllare la musica, il volume, la modalità di riduzione del rumore di fondo (OFF, ANC e Trasparenza), l’equalizzazione e non solo. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

