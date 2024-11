Questo smartwatch BlitzWolf è sceso a meno di 20€ per il Black Friday!

Le offerte di Banggood per il Black Friday continuano senza sosta e ogni giorno ci sono tante occasioni diverse. Stavolta tocca a BlitzWolf BW-EP10, lo smartwatch con chiamate BT a prezzo stracciato: meno di 20€ in flash sale, ma solo per poco!

BlitzWolf BW-EP10 è lo smartwatch da comprare al Black Friday: economico e completo, ora in sconto a meno di 20€

Lo smartwatch da comprare al Black Friday è BlitzWolf BW-EP10, ora in offerta lampo a soli 17€: si tratta di un prezzo particolarmente ghiotto (con spedizione a 1€), ma disponibile solo per un numero limitato di unità. Se sei interessato ad acquistare uno smartwatch completo a tutto tondo ad una cifra super accessibile, allora questa è l’occasione perfetta!

In termini di specifiche e caratteristiche, BlitzWolf BW-EP10 offre uno schermo IPS da 1,45″ con risoluzione 454 x 454 pixel ed è dotato di una scocca in metallo, una pratica corona rotante ed un pulsante piatto. Il dispositivo presenta un’interfaccia intuitiva e facile da utilizzare ed è dotato del supporto alle chiamate Bluetooth (grazie a speaker e microfono integrati). In merito alla sensoristica, l’orologio funziona da cardiofrequenzimetro con il monitoraggio dell’attività cardiaca e comprende anche il rilevamento dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Ci sono i controlli della musica, il monitoraggio del sonno ed una batteria da 280 mAh, per un’autonomia fino a 45 giorni in standby. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

