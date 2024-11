La plafoniera smart BlitzWill si controlla con smartphone e voce: ora in sconto a 50€!

Le offerte del Black Friday di Banggood stanno regalando grandi soddisfazioni: l’occasione del giorno è dedicata agli amanti della domotica, con una plafoniera smart da prendere al volo. BlitzWill BW-CLT2 scende ad un prezzo super conveniente ed è l’ideale per arricchire il tuo salotto con dei giochi di luce Ambient.

BlitzWill BW-CLT2 è la plafoniera smart per il tuo salotto, con luci RGB e comandi vocali: risparmia con questo Coupon

Crediti: BlitzWill

La plafoniera smart BlitzWill BW-CLT2 è una soluzione adatta a qualsiasi stanza, grazie al suo design minimale ed essenziale. Inoltre è dotata di LED con temperatura colore 2700-6500K e una serie di LED RGB per creare effetti di luce. Trattandosi di un dispositivo smart (con connettività Wi-Fi) può essere controllato e gestito comodamente tramite smartphone; inoltre supporta i comandi vocali tramite Alexa e Google Assistant. L’occasione per risparmiare arriva dallo store Banggood: basta riscattare il codice sconto “BGccd33d” per far scendere il prezzo a soli 51€! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le