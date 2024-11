Il VERO Black Friday è oggi: ecco gli sconti e le offerte da non perdere

Nonostante quest’anno la cosiddetta “settimana del Black Friday” sia durata in realtà circa 14 giorni, il vero Black Friday è oggi. In realtà tutte offerte del venerdì nero termineranno addirittura il 2 dicembre, in occasione del Cyber Monday e, come ogni anno, non riguardano solo poche categorie di prodotti, ma anche tantissimi dispositivi tech, come quelli per la smart home, le telecamere di sicurezza, gli smartwatch, ma anche i prodotti per la pulizia della casa smart ed addirittura le dashcam da montare in auto.

Ed è proprio di questi prodotti che vi parleremo, di dispositivi che non sempre sono di massa ma che grazie alle loro funzioni e al prezzo scontato in occasione del Black Friday, sono particolarmente interessanti anche per le persone non proprio appassionate di tecnologia.

5 prodotti tech in sconto per il Black Friday che non sapevi di volere

TicWatch Atlas

Il primo dispositivo da tenere in considerazione per il suo sconto e per la sua qualità è il TicWatch Atlas, uno degli smartwatch più apprezzati prodotti dal brand Mobvoi (che abbiamo recensito qui) nonché uno dei primi dispositivi ad arrivare con WearOS 4 pre-installato. È senza dubbio un prodotto pensato perlopiù per gli amanti dell’avventura, che porta con sé il tipico design del brand ed ottime specifiche tecniche.

Innanzitutto è animato dal processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, affiancato da 2 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna. Ma una delle caratteristiche più importanti riguardano il display, che è doppio: quello principale è un OLED da 1.43” mentre quello secondario è un LCD monocromatico pensato per sostituire il primo nella modalità ultra-low power o nell’always on display per far durare davvero tanto la batteria.

È realizzato in acciaio inossidabile, ha il vetro in zaffiro, ha la certificazione militare 810H e può essere immerso fino a 5 ATM. Ovviamente, poi, ha mille funzioni legate alla salute e supporta oltre 100 modalità sportive.

TicWatch Atlas scende a 287.9€ su Amazon per il Black Friday, con un risparmio di ben 72€ sul prezzo di listino

Ticwatch Atlas Smartwatch Android Wear OS 90 ore di batteria 110+ modalità di allenamento Mappa termica Rilevamento cadute Health Fitness Tracker 5ATM... 359,99€ 287,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 29/11/2024 11:42

Jimmy HW9

Anche la Jimmy HW9 è in sconto in occasione del Black Friday 2024. Si tratta di un’aspirapolvere dotata anche di funzionalità di lavaggio, con un po’ di chicche che potrebbero far innamorare più di qualcuno di voi. Ha un motore ad alta velocità da 300w che le consente di aspirare su ogni superficie sfruttando il doppio serbatoio per l’acqua pulita e l’acqua sporca (entrambi da 400 ml): quest’ultimo, inoltre, è dotato di un sistema intelligente di separazione tra i residui solidi e quelli liquidi.

Come avrete capito utilizza l’acqua, che può essere distribuita anche grazie ad un pulsante di controllo posizionato sul manico, con il quale si potrà decidere dove e quando rilasciare il getto d’acqua per la pulizia e regolarne la quantità in uscita.

Infine, una volta terminata la pulizia, la Jimmy HW9 si auto-pulirà. Basterà posizionarla sulla base di ricarica e premere il tasto dedicato per far sì che il rullo e i componenti vengano puliti ed igienizzati grazie alla funzione antibatterica che sfrutta gli ioni di argento.

Il prezzo della JIMMY HW9 scende da 299,00 euro a 229 euro su Amazon.

Jimmy HW9 Lavapavimenti Aspirapolvere 3 in 1 Senza Filo Cordless Multisuperficie, 300W, Batteria removibile, Doppio serbatoio, Display a LED e Autopulizia 299,00€ 229,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 29/11/2024 11:42

70mai A810

Se non conoscete 70mai, dovete assolutamente recuperare guardando e leggendo le nostre recensioni. È uno dei brand che meglio sta facendo nel mondo delle dashcam da installare in auto ed in occasione del Black Friday ha messo in sconto la sua A810, ossia il modello di punta.

Si tratta di una dashcam in grado di garantire una qualità video straordinaria grazie alla siroluzione 4K Ultra HD, che restituisce immagini super chiare anche in condizioni di scarsa luminosità grazie all’HDR.

È poi un modello che supporta la connettività 4G che permette, inserendo una sim proprio nella dashcam, di controllare il proprio veicolo e ricevere le notifiche anche quando non ci si è vicini grazie anche al rilevamento del movimento AI: integra il GPS ed è in grado di identificare attività spospette davanti l’auto per poi attivare automaticamente la registrazione.

70mai A810 ha un prezzo di listino di 259,99 euro ed arriva in bundle con una seconda telecamera da montare posteriormente: in occasione del Black Friday il suo prezzo è di 172,89 euro su Amazon anche grazie al coupon 70MAI24BFCM da aggiungere in fase di pagamento.

70mai 4K+1080P Dash Cam Auto A810 Fronte Retro Dashcam con Scheda SD da 128GB, GPS e WiFi Integrato, Visione Notturna, Modalità Parcheggio 24H, Registrazione... 207,99€ 181,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 29/11/2024 11:42

Reolink Atlas PT Ultra

Anche la Reolink Atlas PT Ultra è in sconto, e si tratta di un’ottima telecamera di sorveglianza che funziona con in pannelli solari. È un modello 4K dotato di un sensore da 8 megapixel che garantisce una resa d’immagine chiara e cristallina. Il suo punto di forza però è la batteria da 20.000 mAh, che è una capienza quasi doppia rispetto ai modelli diretti competitor e che permette alla telecamera di funzionare fino a 500 giorni in standby e può fornire fino a 12 ore di registrazione continua al giorno.

Crediti: Reolink

Un’altra tecnologia che rende questa telecamera molto interessante si chiama ColorX, grazie alla quale è possibile registrare scene notturne in modo chiaro sfruttando un obiettivo con apertura da f/1.0 ed un sensore da 1/1,8”, in modo da catturare più luce fino a 4 volte rispetto alle normali fotocamere con sensori IR.

In occasione del Black Friday 2024 la Reolink Atlas PT Ultra passa da 249,99 euro a 159,99 euro grazie ad uno sconto del 28% e ad un coupon di 20 euro da attivare direttamente nella pagina del prodotto.

Reolink 4K Telecamera Wireless WiFi per Esterno con Batteria da 20000 mAh, Registrazione Continua 96h, Rilevamento AI, Auto Tracking, Visione Notturna... 249,99€ 179,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 29/11/2024 11:42

Etoe Seal Pro

Infine concludiamo con un proiettore molto luminoso. È l’Etoe Seal Pro e nonostante sia un modello compatto e portatile, è in grado di garantire una luminosità di ben 1000 ANSI Lumen, molto elevata per la categoria del prodotto. Ha una risoluzione nativa di 1080p ma è in grado di decodificare anche i video in 4K e di proiettarli con un’immagine di massimo 200” di diagonale.

Ha poi la messa a fuoco automatica e la correzione trapezoidale, il che renderà molto più semplice posizionare il proiettore anche quando lo si sposta o lo si porta in viaggio con sé. Gli altoparlanti sono da 10w ed è un proiettore certificato Google animato proprio da Google TV.

Si connette al WiFi a 2.4 Ghz e 5 Ghz, supportando anche il mirroring di smartphone e tablet e il sistema di proiezione LED è garantito per 300.000 ore: in pratica lo potrete utilizzare per 4 anni anche tenendolo acceso per 20 ore al giorno.

Il suo prezzo di partenza è di 459,00 euro ma su Geekmall lo potrete acquistare in sconto a 329 euro fino al 2 dicembre.

