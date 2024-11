Il Black Friday di Geekmall entra nel vivo: tanti Coupon e nuove occasioni!

Le offerte di Geekmall per il Black Friday 2024 sono ormai entrate nel vivo, con tantissime occasioni per risparmiare. Gli sconti arrivano fino al 70% in meno e tra i protagonisti dell’evento troviamo grandi nomi del panorama tech come FOSSiBOT, KuKirin, Narwal, KTC e tanti altri. Le offerte riguardano poi molteplici categorie di prodotti: ci sono gli articoli per la mobilità green (monopattini e bici elettriche), Power Station, robot aspirapolvere e non solo!

Black Friday Geekmall: FOSSiBOT, KuKirin, Narwal, KTC e tanti altri grandi nomi tech in sconto

Crediti: FOSSiBOT

La giornata del Black Friday è il 29 novembre, ma le offerte di Geekmall sono già iniziate da diversi giorni: ora siamo nella fase centrale, con il fine settimana che precede il fatidico venerdì nero (dove sicuramente troveremo tante altre occasioni per risparmiare). Ricordiamo che le promozioni dello store dureranno fino al 30 novembre e, come sottolineato anche in apertura, sono disponibili anche sconti fino al 70%. Di seguito trovi i coupon generici, da utilizzare per qualsiasi prodotto, mentre questa è la pagina principale dell’iniziativa.

Coupon 100GKMBF12 – 12€ di sconto su ordini superiori ai 100€

– 12€ di sconto su ordini superiori ai 100€ Coupon 300GKMBF20 – 20€ di sconto su ordini superiori ai 300€

– 20€ di sconto su ordini superiori ai 300€ Coupon 500GKMBF30 – 30€ di sconto su ordini superiori ai 500€

– 30€ di sconto su ordini superiori ai 500€ Coupon 700GKMBF40 – 40€ di sconto su ordini superiori ai 700€

– 40€ di sconto su ordini superiori ai 700€ Coupon GKMBF5 – 5€ di sconto su tutto

Ecco la nuova selezione delle migliori offerte su Geekmall: si tratta di prodotti tech di varie categorie, tutti con spedizione gratis dall’Europa e proposti a prezzi super convenienti! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

