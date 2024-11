Black Friday Geekbuying: sconti fino al 70%, offerte lampo e Coupon per tutto il mese!

L’evento dell’anno è finalmente giunto: la seconda metà del mese di novembre è tutta dedicata al celebre venerdì nero, uno dei momenti più importanti per i cacciatori di sconti ma anche per gli utenti meno attenti ai periodi promozionali. Infatti è impossibile non aver mai sentito parlare del Black Friday, un momento dedicato alle offerte più assurde: anche lo store Geekbuying ha dato il via all’iniziativa e sono già attivi sconti fino al 70%, con la possibilità di ottenere un risparmio aggiuntivo con offerte lampo e Coupon!

Geekbuying: tutti i dettagli della promozione dedicata al Black Friday 2024, con sconti anche fino al 70%

Crediti: Geekbuying

L’evento di Geekbuying dedicato al Black Friday 2024 è diviso in fasi e man mano che si procede nel corso del mese di novembre, le offerte diventeranno sempre più piccanti. Fino al 20 novembre è attiva la fase Early Access, con le prime occasioni; il momento centrale è dal 20 al 25 novembre, con grandi sconti su tantissime categorie. Infine, fino al 1 dicembre, è il tempo delle offerte imperdibili, con ribassi folli! Comunque ogni momento è quello buono per risparmiare: ti segnaliamo che pagando con PayPal o Carta di Debito/Credito è possibile ottenere uno sconto del valore di 10€ su 400€ di spesa oppure uno sconto di 5€ su un ordine di almeno 200€. Ovviamente non mancano i soliti Coupon Generici:

24NOV11P2 – 10€ di sconto su una spesa di 200€

– 10€ di sconto su una spesa di 200€ GKB2411EC15 – 15€ di sconto su una spesa di 200€

– 15€ di sconto su una spesa di 200€ 24NOV11P1 – 20€ di sconto su una spesa di 400€

– 20€ di sconto su una spesa di 400€ e tanti altri ancora!

Questo è solo un assaggio dei bonus extra-sconto disponibili nella pagina dell’evento: clicca qui per scoprire tutte le offerte del Black Friday di Geekbuying mentre questa pagina è dedicata alla “Guida all’acquisto”, una panoramica utile di tutte le promo e i coupon attivi durante l’evento! Se non visualizzi correttamente il box in basso, prova a disattivare AdBlock.

Stampanti 3D e incisori laser

Crediti: Geekbuying

Le offerte riguardano anche specifiche categorie di prodotti, in alcuni casi con delle promo dedicate. Il Black Friday è il momento perfetto per creare la propria postazione per il fai da te e per avvicinarsi al mondo della stampa tridimensionale o dell’incisione. Questa è la selezione di stampanti 3D ed incisori laser, e ovviamente è possibile riscattare vari coupon.

GKB2411EC100 – 100€ di sconto su una spesa di 1.300€ (valido sui prodotti di elettronica di consumo)

GKB2411EC50 – 50€ di sconto su una spesa di 650€ (valido sui prodotti di elettronica di consumo)

GKB2411EC30 – 30€ di sconto su una spesa di 450€ (valido sui prodotti di elettronica di consumo)

GKB2411EC20 – 20€ di sconto su una spesa di €300€ (valido sui prodotti di elettronica di consumo)

GKB2411EC15 – 15€ di sconto su una spesa di 200€ (valido sui prodotti di elettronica di consumo)

GKB2411EC10 – 10€ di sconto su una spesa di 120€ (valido sui prodotti di elettronica di consumo)

GKB2411EC07 – 7€ di sconto su una spesa di 80€ (valido sui prodotti di elettronica di consumo)

GKB2411EC05 – 5€ di sconto su una spesa di 50€ (valido sui prodotti di elettronica di consumo)

Notebook, periferiche, giochi ed elettronica

Crediti: Geekbuying

Tra le occasioni in salsa tech non mancano portatili, periferiche PC, giochi e prodotti di elettronica: ecco la pagina della promo mentre di seguito trovi i codici da utilizzare.

Smart Home

La sezione dedicata ai prodotti smart home vede protagonisti vacuum cleaner, robot aspirapolvere, tapis roulant, spazzolini elettrici, asciugacapelli, macchine del caffè, friggitrici ad aria e non solo!

24NOVSHE1 – 20€ di sconto su una spesa di 200€ (valido sui prodotti smart home)

24NOVSHE2 – 15€ di sconto su una spesa di 150€ (valido sui prodotti smart home)

eBike, monopattini elettrici, Power Station e non solo

Impossibile non aspettarsi sconti dedicati all’outdoor e infatti durante il Black Friday di Geekbuying sono in offerta anche bici e monopattini elettrici, Power Station e accessori per mobilità e sport!

24NOVODE1 – 40€ di sconto su una spesa di 600€ (valido sui prodotti Sport & Outdoor)

24NOVODE2 – 30€ di sconto su una spesa di 400€ (valido sui prodotti Sport & Outdoor)

24NOVODE3 – 15€ di sconto su una spesa di 200€ (valido sui prodotti Sport & Outdoor)

