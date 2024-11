Black Friday ECOVACS: ultimi giorni di offerte, DEEBOT X5 Pro è imperdibile a -400€ su Amazon!

Anche se oggi – venerdì 29 novembre – è il giorno del Black Friday, in realtà le promozioni dedicate a questo particolare periodo sono già iniziate da circa una settimana. Tuttavia di certo questo fine settimana sarà particolarmente intenso, dato che siamo entrati nella fase finale dell’evento promozionale dell’anno: le offerte ECOVACS continuano ancora per pochi giorni e tra le occasioni più interessanti è impossibile non guardare a DEEBOT X5 Pro Omni, un robottino All-in-one completo ed efficiente!

DEEBOT X5 Pro Omni in promo e non solo: questi sono gli ultimi giorni per risparmiare sulla line di prodotti ECOVACS

Crediti: ECOVACS

La linea di prodotti del brand è caratterizzata da tanti modelli, ma il Black Friday è sicuramente il momento perfetto per puntare ad una soluzione top a prezzo vantaggioso. ECOVACS DEEBOT X5 Pro Omni è in promozione con uno sconto del 31%, con un risparmio di ben 400€: il robottino può essere acquistato a 899€ anziché 1.299€, ma solo fino a lunedì (quindi affrettati se stai cercando un alleato nelle pulizie di casa e punti ad una soluzione premium)! Ovviamente stiamo parlando di un robot per la pulizia avanzato, potente ed efficiente, realizzato con tante tecnologia di punta.

Crediti: ECOVACS

In realtà non c’è bisogno di guardare all’interno del dispositivo: basta gettare un occhio al design per capirne il grado di efficienza. DEEBOT X5 Pro Omni, infatti, presenta un corpo a forma di D: rispetto alle tradizionali soluzione “tonde” è in gradi di raggiungere gli angoli delle stanze con una maggiore precisione; inoltre questa forma si sposa alla perfezione anche con la pulizie dei bordi delle pareti. Il livello di pulizia è reso ancora più efficace dal sistema di navigazione intelligente 3D AINA 2.0, per una mappatura degli ambienti sempre precisa ed un rilevamento degli ostacoli migliorato (grazie alla combinazione di tecnologie di deep learning e reinforcement learning).

Crediti: ECOVACS

Il lavaggio adattivo dei bordi TruEdge garantisce una pulizia precisa con una prossimità di 1 mm, mentre la spazzola ZeroTangle permette un’aspirazione senza grovigli di peli e capelli, con una potenza di ben 12.800 PA. Insomma, DEEBOT X5 Pro Omni è dotato di un design innovativo, di un corpo ultrasottile e stretto, di tecnologie all’avanguardia e tanta potenza; e grazie alla stazione Omni All-in-one le pulizie diventano davvero un gioco da ragazzi. La base offre ricarica, svuotamento automatico, lavaggio automatico con acqua calda a 70°C e asciugatura ad aria calda. L’alleato definitivo per la cura dei pavimenti è qui, in offerta per il Black Friday (su Amazon e con tutti i vantaggi della spedizione Prime)!

Tutte le offerte ECOVACS per il Black Friday

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mini Stazione Automatica Autopulente, Pulizia adattiva dei Bordi TruEdge, Spazzola... 791,00€ 622,00€ Compra Ora Amazon.it ECOVACS DEEBOT X5 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 12800Pa, Progettazione Antigroviglio, TruEdge™ Adaptive Edge Mopping, Lavaggio con Acqua Calda... 1.299,00€ 899,00€ Compra Ora Amazon.it ECOVACS DEEBOT X5 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione All-in-One, 12800Pa, Anti-grovigli, TruEdge™ Taglio Adattivo Bordi, Lavaggio Mocio ad... 1.099,00€ 799,00€ Compra Ora Amazon.it ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 10000Pa, Mopping Adattivo dei Bordi, ZeroTangle, Lavapavimenti ad Acqua Calda, Asciugatura ad... 699,00€ 549,00€ Compra Ora Amazon.it ECOVACS N20 PRO Plus Robot Lavapavimenti e Aspirapolvere, 8000 Pa, Pulizia Senza Sforzo per 45 Giorni, Spazzola Antigroviglio, Durata 300 min, Arrampicata da... 499,00€ 349,00€ Compra Ora Amazon.it ECOVACS DEEBOT N20 Plus Robot Aspirapolvere con Stazione, 8000 Pa, Pulizia Senza Sforzo per 45 Giorni, Spazzola Antigroviglio, Durata 300 min, Arrampicata da... 379,00€ 299,00€ Compra Ora Amazon.it ECOVACS DEEBOT N20 Robot Aspirapolvere, 8000 Pa Robot Lavapavimenti e Aspirapolvere, Spazzola Antigroviglio, 300 Minuti di Esecuzione, Arrampicata da 20 mm,... 299,00€ 239,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 29/11/2024 15:17

Contenuto realizzato in collaborazione con ECOVACS.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le