AliExpress annuncia le migliori offerte dell’anno, fino all’80% di sconto per il Black Friday

Ormai il fine settimana del Black Friday si è allungato a dismisura e quello che doveva essere solo un weekend è diventato un periodo promozionale più lungo. Ai brand e agli store che hanno dato il via alle offerte si aggiunge anche AliExpress, che promette i migliori sconti di fine anno ed un risparmio anche fino all’80%, tra offerte lampo e nuovi Coupon!

Black Friday AliExpress: al via le migliori offerte di fine anno, con sconti pazzi e nuovi Coupon per risparmiare

Le offerte di AliExpress in occasione del Black Friday 2024 terminano il 3 dicembre (fino alle ore 23:59): durante tutto il periodo dell’iniziativa è possibile risparmiare su una miriade di prodotti differenti, sia tech che non. Come di consueto, lo store ha anche attivato dei nuovi Coupon Generici, che possono essere riscattati su tutto il catalogo e che offrono un determinato sconto a fronte di una spesa minima. Ecco i nuovi Codici, già attivi e validi fino alla fine della promo!

Coupon ITBF03 – 3€ di sconto su una spesa minima di 19€

– 3€ di sconto su una spesa minima di 19€ Coupon ITBF06 – 6€ di sconto su una spesa minima di 39€

– 6€ di sconto su una spesa minima di 39€ Coupon ITBF12 – 12€ di sconto su una spesa minima di 89€

– 12€ di sconto su una spesa minima di 89€ Coupon ITBF20 – 20€ di sconto su una spesa minima di 139€

– 20€ di sconto su una spesa minima di 139€ Coupon ITBF30 – 30€ di sconto su una spesa minima di 209€

– 30€ di sconto su una spesa minima di 209€ Coupon ITBF60 – 60€ di sconto su una spesa minima di 399€

– 60€ di sconto su una spesa minima di 399€ Coupon ITBF80 – 80€ di sconto su una spesa minima di 499€

Per scoprire tutti i prodotti in promozione per il Black Friday di AliExpress dai un’occhiata a questa pagina! Inoltre nella sezione dedicata ai BESTSELLER trovi gli articoli più amati dagli utenti: sicuramente troverai quello che stai cercando, a prezzo stracciato. E non dimenticare di utilizzare i coupon prima di procedere con l’acquisto!

