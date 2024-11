TicWatch Atlas e Treadmill SE a prezzi imbattibili: tutte le offerte Mobvoi per il Black Friday!

L’evento dell’anno è arrivato: il Black Friday 2024 non è solo un momento di risparmio per telefoni, TV ed elettrodomestici, ma anche l’occasione dedicata agli sportivi e agli amanti del fitness. Mobvoi ha dato il via alle offerte del Black Friday con sconti imperdibili su smartwatch e non solo: TicWatch Atlas è uno dei migliori modelli in circolazione ed ora è in promo ad un prezzo super conveniente (ed è in ottima compagnia)!

Black Friday 2024: ecco le offerte Mobvoi per l’evento dell’anno, TicWatch Atlas e Treadmill SE con sconti top

Crediti: Mobvoi

La prima occasione imperdibile vede protagonista TicWatch Atlas, una delle aggiunte più recenti alla linea di prodotti Mobvoi (dai un’occhiata anche alla nostra recensione). Si tratta del primo indossabile ad arrivare con Wear OS 4 di Google pre-installato, uno sportwatch per gli amanti dell’avventura, con uno stile inconfondibile e specifiche tecniche di punta. A muovere il tutto troviamo il chipset Snapdragon W5+ Gen 1 di Qualcomm, supportato da 2 GB di RAM e 32 GB di storage; il display principale è un ampio pannello OLED da 1,43″ accompagnato da un secondo schermo LCD monocromatico, che sostituisce il principale nella modalità Ultra-low Power (consente di visualizzare solo le informazioni essenziali, ma il risparmio sulla batteria è elevato).

Crediti: Mobvoi

Trattandosi di una soluzione sportiva e per le avventure outdoor, TicWatch Atlas offre una resistenza elevata: l’indossabile è realizzato in acciaio inossidabile mentre lo schermo è protetto da un pannello in vetro zaffiro. La certificazione di grado militare 810H è un ennesima garanzia in fatto di resistenza, mentre l’impermeabilità fino a 5 ATM lo rende ideale anche per il nuoto. Il cardiofrequenzimetro consente di misurare con precisione l’attività cardiaca, c’è il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e tante altre funzioni legate alla salute. Per lo sport, c’è il supporto ad oltre 100 modalità, mentre tramite Heat Map è possibile tracciare le zone più attive nel corso degli allenamenti. L’autonomia arriva fino a 90 ore in modalità smart e fino a 45 giorni in quella Essential, mentre GNSS, bussola, altimetro e barometro lo rendono l’ideale per escursioni ed attività all’aperto.

TicWatch Atlas scende a 287.9€ su Amazon per il Black Friday, con un risparmio di ben 72€ sul prezzo di listino: vale la pena notare che questa è la prima volta che l’indossabile è in sconto!

Crediti: Mobvoi

L’altra grande occasione per il periodo del venerdì nero sposta l’attenzione sugli accessori per l’allenamento a casa. Mobvoi Home Treadmill SE è il tapis roultant elettrico pieghevole, l’ideale per chi cerca un modello salva-spazio. Il dispositivo, infatti, non risulta troppo ingombrante e può essere facilmente riposto dopo l’utilizzo. I controlli sono semplici ed intuitivi: è possibile gestire velocità e modalità di utilizzo tramite l’apposito telecomando, oppure utilizzare la pulsantiera dedicata. Treadmill SE si presta a varie tipologie di allenamento: è in grado di raggiungere i 12 km/h per la corsa, mentre abbassando la velocità è possibile sfruttare la pedana per fare jogging leggero oppure camminata.

Crediti: Mobvoi

Il motore silenzioso da 2,5 HP ha un livello di rumorosità inferiore ai 60 dB: ciò si traduce in un’esperienza di utilizzo senza fastidi durante l’allenamento (né per chi è in casa). Il tapis roulant di Mobvoi è realizzato con una robusta struttura a 5 strati ammortizzanti, in modo da proteggere ginocchia e caviglie. Insomma, Mobvoi Home Treadmill SE garantisce un’esperienza di allenamento a casa appagante e completa, ed ora è ancora più appetibile: il prezzo scende a 232€ per il Black Friday (su Amazon, con spedizione Prime), con un risparmio del 27,5%!

Le altre offerte Mobvoi su Amazon, per un Black Friday all’insegna del risparmio

Oltre alle occasioni che vi abbiamo segnalato, ecco le altre offerte targate Mobvoi: in tutti i casi si tratta di prodotti in promozione su Amazon, con tutti i vantaggi della spedizione Prime. Dai un’occhiata subito: ci sono ribassi fino al 40%! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Ticwatch Atlas Smartwatch Android Wear OS 90 ore di batteria 110+ modalità di allenamento Mappa termica Rilevamento cadute Health Fitness Tracker 5ATM... 359,99€ 287,99€ Compra Ora Amazon.it Ticwatch Pro 5 Smartwatch Android per uomo Snapdragon W5+ Gen 1 Wear OS Fino a 80 ore di durata della batteria Tracking salute fitness integrato GPS NFC... 233,99€ 222,29€ Compra Ora Amazon.it TicWatch Pro 5 Enduro Smartwatch da uomo 1,43" Android Wear OS Smart Watch 90 ore di batteria 110+ modalità di allenamento 7/24 frequenza cardiaca Salute... 267,99€ 251,99€ Compra Ora Amazon.it Mobvoi Home Tapis Roulant Elettrico da Passeggio 1-6 km/h per Casa e Ufficio Tapis Roulant Compatto Portatile Sotto Scrivania da 2,25 HP con Display a LED... 269,99€ 161,49€ Compra Ora Amazon.it Mobvoi Tapis Roulant Elettrico Plus Salvaspazio 1-6km/h Sotto la Scrivania Compatto 2 in 1 Walking Pad per l'ufficio di casa 2,25 HP Jogging Machine... 269,99€ 161,49€ Compra Ora Amazon.it Mobvoi Home Treadmill Plus Tapis roulant pieghevole 3 in 1 Tappetino da passeggio 1-12 km/h Walking Pad Compatto sotto la scrivania Corsa per casa e ufficio... 319,99€ 242,99€ Compra Ora Amazon.it Mobvoi Home Treadmill SE Tapis Roulant Elettrico 1-12km/h Pieghevole 3 in 1 Tappetino da Passeggio Portatile Compatto da 2,5HP con Display LED Telecomando... 319,99€ 237,49€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 21/11/2024 11:01

Contenuto realizzato in collaborazione con Mobvoi.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le