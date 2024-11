Svolta storica per l’Australia: i social network saranno vietati ai più giovani

Dopo un dibattito che ha coinvolto la nazione intera, il governo australiano ha approvato una delle leggi più dure di sempre nei confronti dei social network. In Australia, molto presto, i più giovani non potranno accedere ai siti e alle app dei social fin quando non avranno superato la nuova soglia d’età legale. Mentre nel resto del mondo si continua a dibattere su questa stessa eventualità, questo potrebbe essere davvero un brutto colpo per Meta, TikTok e tutti gli altri.

I minori di 16 anni non potranno più accedere ai Social Network in Australia

Crediti: Canva

Grazie all’approvazione della “Social Media Minimum Age Bill” a partire dalla fine del 2025 gli utenti australiani dovranno avere (e dimostrare di avere) almeno 16 anni per poter accedere liberamente ai Social Network come Facebook, Instagram, Snapchat, X e TikTok. Le grandi aziende tech dovranno, inoltre, introdurre gli appropriati controlli per verificare l’età degli utenti, oppure potrebbero essere soggette a multe fino a 49.5 milioni di dollari australiani.

Secondo i primi sondaggi, ben il 77% degli australiani sarebbe d’accordo con questa nuova misura voluta dal primo ministro di centro-sinistra Anthony Albanese. Tuttavia, non sono mancate le critiche: nel corso del 2024, per esempio, è nato un movimento chiamato “Let Them Be Kids“, che si opponeva alla nuova legge chiedendo libero accesso ai social anche per i più giovani.

In Italia negli scorsi mesi è stata proposta una legge molto simile, mentre in Florida è già legge una proposta che vieta ai bambini al di sotto dei 13 anni di poter utilizzare liberamente i social network. Sembra quindi che i governi mondiali stiano andando all’unisono verso queste nuove misure restrittive e per le grandi aziende tech si prospettano tempi difficili.

