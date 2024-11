Apple Vision Pro 2 si farà: ecco quando potrebbe arrivare

Del successore del primo casco per la realtà mista di Apple si è iniziato a parlare ancora prima dell’arrivo ufficiale di Vision Pro sul mercato, in queste settimane si stanno intensificando le indiscrezioni per quello che potrebbe essere il periodo di lancio della nuova versione del dispositivo. La compagnia di Cupertino, infatti, avrebbe messo nel mirino la fine del 2025 e l’inizio del 2026, come periodi utili per l’arrivo di Apple Vision Pro 2.

Il nuovo Vision Pro sta arrivando: Apple mette nel mirino il 2026

Crediti: Apple

Nella sua consueta newsletter per Bloomberg, il celebre giornalista Mark Gurman è tornato a parlare di quelli che potrebbero essere i piani di Apple per il nuovo modello di Vision Pro. Il casco per la realtà mista di nuova generazione dovrebbe vedere un upgrade al chip M5, possibilmente in contemporanea con l’arrivo del nuovo hardware anche su Mac e MacBook (per non dare la sensazione che si tratti di un dispositivo “vecchio”).

Il design di Apple Vision Pro 2, secondo Gurman, potrebbe essere completamente identico al suo predecessore, nonostante la compagnia stia ancora lavorando a diverse idee per il futuro di questo progetto XR. I cambiamenti, quindi, arriverebbero solo sotto la scocca e possibilmente in un periodo che andrà dall’autunno 2025 (più presumibilmente da novembre in poi) all’arrivo della primavera 2026.

Ovviamente si tratta di semplici indiscrezioni, ancora molto lontane dall’essere confermate oppure smentite. Bisognerà aspettare l’arrivo del prossimo anno, probabilmente, per scoprire qualche dettaglio in più sul successore di Apple Vision Pro.

