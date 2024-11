Apple ha violato il DMA? In arrivo la prima multa dall’Unione Europea

Aggiornamento 06/11: stando alle ultime indiscrezioni, l’Unione Europea sarebbe pronta a multare Apple per la violazione del DMA. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Che l’Unione Europea non fosse completamente soddisfatta dell’operato di alcune compagnie per quanto riguarda il Digital Markets Act è stato chiaro fin dall’apertura delle prime indagini, ma sembra proprio che nei prossimi giorni si passerà dalle parole ai fatti. Secondo un nuovo report emerso online, infatti, l’UE sarebbe pronta a multare Apple per aver violato il DMA e la multa potrebbe essere davvero molto salata.

L’Unione Europea non riterrebbe idonee le misure adottate da Apple per il DMA: multa in arrivo?

Crediti: Canva

Stando alle informazioni condivise dal Financial Times, l’Unione Europea avrebbe in programma di multare Apple per aver attuato in modo soddisfacente le contromisure necessarie a rispettare il Digital Markets Act entrato in vigore lo scorso mese di marzo. La compagnia di Cupertino, quindi, potrebbe essere la prima a ricevere una multa del genere e la cifra non sarebbe affatto bassa.

L’Unione Europea, secondo le informazioni contenute nel rapporto, riterrebbe che Apple non avrebbe rispettato l’obbligo di consentire agli sviluppatori di orientare gli utenti verso offerte esterne all’App Store senza imporre loro commissioni. Ricordiamo, infatti, che gli store di terze parti sono costretti a pagare una commissione per poter operare su iOS.

La multa, in questo caso, ammonterebbe al 5% del fatturato medio giornaliero mondiale che, facendo due rapidi calcoli, arriverebbe a costare ad Apple più di un miliardo di dollari. Le tre fonti citate nel report, tuttavia, parlano di “risultati preliminari“: c’è ancora la possibilità, quindi, che le cose cambino sia in senso positivo che in senso negativo (per Apple).

Aggiornamento 19/06: Margrethe Vestager dell’UE definisce il problema “molto serio”

Crediti: Thierry Monasse/Getty Images

Il commissario della Commissione Europea Margrethe Vestager in una recente intervista ha dichiarato che Apple potrebbe affrontare un numero di problemi “molo seri” con il Digital Markets Act, in seguito all’indagine aperta nel mese di marzo e che potrebbe portare ad una multa molto salata per la compagnia statunitense guidata da Tim Cook.

“Abbiamo una serie di problemi con Apple, li trovo molto seri. Sono rimasta molto sorpresa dal fatto che avessimo tali sospetti che Apple non fosse conforme. Non è ciò che ci si aspetta da una società del genere. Le regole del DMA verranno applicate esattamente con la stessa massima priorità di qualsiasi altra attività, si spera molto presto” ha dichiarato Margrethe Vestager.

Aggiornamento 06/11: multa in arrivo per Apple

Crediti: Canva

Apple, con tutta probabilità, sarà la prima compagnia ad essere multata per le violazioni del nuovo Digital Markets Act dell’Unione Europea. A suggerirlo sono le indiscrezioni lanciate da Bloomberg e dal Financial Times, che indicano l’ammontare della possibile multa aggirarsi intorno a 1 miliardo di dollari (pari al 5% del fatturato medio mondiale della compagnia statunitense).

La multa riguarderebbe principalmente l’impossibilità per gli sviluppatori di indirizzare gli utenti verso promozioni più economiche al di fuori dell’App Store. La prima sanzione potrebbe arrivare entro la fine del mese, in coincidenza con la fine dell’incarico UE per Margrethe Vestager, ma c’è comunque l’eventualità che la multa possa slittare al prossimo anno ed essere diluita in più rate, da pagare fino all’adempimento delle nuove funzionalità.

