La domotica è sempre più importante per Apple: in arrivo anche una Smart TV

Si fanno sempre più insistenti i rumor che vorrebbero Apple intenta a rivoluzionare il proprio settore dedicato alla casa intelligente con nuovi dispositivi e nuovi software, ma questo grande rinnovamento potrebbe portare anche a vedere prodotti che sarebbe altrimenti stato quasi impossibile immaginarsi. La compagnia di Cupertino, infatti, starebbe nuovamente pensando alla realizzazione di una propria Smart TV.

La Smart TV di Apple potrebbe diventare realtà: tutto merito nella nuova casa intelligente

Crediti: Apple

Secondo quanto suggerito da Mark Gurman nella sua consueta newsletter per Bloomberg, Apple starebbe nuovamente valutando l’idea di realizzare una smart TV, per competere con i grandi brand come Samsung e Xiaomi, che fanno della varietà della propria offerta uno dei propri punti di forza. Già nel 2009, infatti, la compagnia guidata da Steve Jobs aveva pianificato di “re-inventare la TV“, con lo stesso CEO che ammise al proprio biografo (Walter Isaacson) di “aver realizzato l’interfaccia utente più semplice che si potesse immaginare“.

Nel 2010, tuttavia, fu proprio Steve Jobs ad annunciare che Apple non aveva interesse nel mercato delle TV, accantonando così il progetto. Con il nuovo impegno per la casa intelligente, tuttavia, la compagnia di Cupertino potrebbe trovare giovamento dal lancio di un smart TV proprietaria, che possa integrarsi al meglio all’interno dell’ecosistema di Apple e permettere un utilizzo seamless di tutte le funzionalità legate all’assistente virtuale e l’intelligenza artificiale.

L’idea sarebbe ancora molto lontana dall’effettiva progettazione, con le dovute valutazioni che sarebbe in corso ai piani alti della compagnia. Se Apple avrà intenzione di realizzare la propria Smart TV, lo scopriremo soltanto nel corso dei prossimi anni.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le