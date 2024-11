Gli occhiali smart di Apple non sono poi così lontani: prende il via il progetto “Atlas”

Aggiornamento 05/11: continuano ad emergere nuovi dettagli sul possibile sviluppo degli occhiali smart da parte di Apple, grazie ad un nuovo progetto conosciuto internamente come “Atlas”. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Con Vision Pro, Apple ha iniziato a un viaggio in un settore totalmente nuovo, che da anni fatica a diventare popolare a causa dei prezzi piuttosto alti e un hardware particolarmente scomodo da indossare per lungo tempo. Le cose, però, potrebbero cambiare grazie a nuovi dispositivi in grado di fornire maggiore comfort eliminando però alcune funzionalità.

I primi Apple Smart Glasses potrebbero arrivare nel corso del 2027

Crediti: Meta Ray-Ban

Se la partnership tra Meta e Ray-ban ha dato vita ai primi occhiali smart con intelligenza artificiale generativa, nei prossimi anni potrebbe esserci grande competizione in questo settore. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Apple starebbe lavorando ai suoi Smart Glasses: degli occhiali intelligenti come quelli progettati dal team di Mark Zuckerberg con videocamera integrata, speaker e microfoni.

Per il celebre giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, la compagnia di Cupertino starebbe progettando di portare la costosissima tecnologia di Vision Pro anche su altri dispositivi, ma questi occhiali smart non dovrebbero essere dotati di display in grado di usufruire della realtà aumentata. Lo scopo degli Smart Glasses, quindi, sarebbe quella di sfruttare al meglio la nuova Visual Intelligence di Apple.

L’arrivo di questo nuovo dispositivo sembrerebbe essere previsto per il 2027: mancherebbero quindi poco più di 2 anni al debutto degli occhiali intelligenti di Apple. Come sempre, vi ricordiamo che si tratta di indiscrezioni e vi invitiamo ad attendere informazioni ufficiali direttamente dal team di Tim Cook.

Aggiornamento 05/11: inizia il progetto “Atlas” per gli occhiali smart di Apple

Air Glass 3 – Crediti: OPPO

Il celebre giornalista Mark Gurman è tornato a parlare degli smart glass di Apple e di quello che potrebbe essere l’effettivo inizio dello sviluppo del progetto. L’azienda di Cupertino, stando alle informazioni condivise dal reporter, avrebbe avviato l’iniziativa “Atlas” da ormai qualche settimana, con il team di sviluppo intento a studiare questo particolare segmento di mercato che per adesso vede i Meta Ray-Ban come leader.

In una mail interna ottenuta dal giornalista, si legge: “Testare e sviluppare prodotti che tutti possano amare è molto importante per ciò che facciamo in Apple. Ecco perché stiamo cercando partecipanti che si uniscano a noi in un imminente studio sugli utenti con gli occhiali smart del mercato attuale“. La compagnia statunitense, quindi, cercherà di accogliere ed ascoltare un bacino di utenti quanto più interessati a questa tecnologia, prima di iniziare lo sviluppo vero e proprio.

