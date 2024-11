Svolta Apple: l’upgrade per i nuovi Mac mini con M4 è molto più semplice

Una delle grandi pecche dei dispositivi di Apple, soprattutto quando si parla di PC desktop e laptop, è l’impossibilità di effettuare upgrade a causa dei componenti saldati alla scheda madre. Da qualche anno, infatti, la compagnia di Cupertino ha adottato questa strategia che risulta essere particolarmente dannosa per gli utenti, soprattutto quando si tratta di dover effettuare delle riparazioni, ma con il nuovo Mac mini con M4 sembra che la situazione sia improvvisamente cambiata.

La memoria SSD dei nuovi Mac mini non è saldata: l’upgrade è possibile per tutti

Crediti: KianWee Lim @ iFixit Forum

Arrivato sul mercato ufficialmente solo da poche ore, il nuovo Mac mini è stato ampiamente apprezzato dal grande pubblico, ma sembra nascondere ancora qualche sorpresa che non farà che aumentare (probabilmente) la sua popolarità. Questo dispositivo, infatti, è dotato di una memoria SSD modulare, non saldata alla scheda madre: questo significa che gli utenti potranno effettuare degli upgrade a proprio piacimento.

L’informazione arriva direttamente dal forum di uno dei portali più famosi per le riparazioni fai-da-te, dove un utente ha chiesto proprio se ancora una volta la memoria SSD fosse saldata alla scheda madre. La risposta, con tanto di foto che potete vedere qui in alto, è stata molto chiara: il nuovo Mac mini è dotato di un SSD M.2 2240 che può essere sostituito facilmente dall’utente (ovviamente dopo aver smontato la scocca).

Una bella notizia per tutti gli utenti che in questo modo potranno risparmiare acquistando un modello con SSD da 256 GB ed effettuare in seguito l’upgrade ad una memoria più grande manualmente.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le