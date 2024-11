I messaggi RCS arrivano su iPhone e Android festeggia: adesso funzionano anche le reazioni

Aggiornamento 08/11: Apple sembra aver aggiornato il protocollo RCS su iPhone e adesso anche le reazioni ai messaggi inviate da Android vengono mostrate correttamente. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Tra le tante novità di iOS 18 ce n’è una che spesso passa inosservata, ma che per i non-possessori di iPhone rappresenta la fine di una battaglia sociale durata anni. Il nuovo aggiornamento del sistema operativo degli smartphone di Apple, infatti, introduce finalmente il supporto al protocollo di comunicazione RCS che permette di inviare SMS più ricchi e di sfruttare più funzionalità su tutti i dispositivi.

Finisce la battaglia tra bolle blu e bolle verdi: RCS segna l’inizio di una nuova era

La battaglia tra bolle blu e bolle verdi è finalmente finita e c’è un unico vincitore: gli utenti di tutto il mondo. Con l’introduzione del supporto RCS su iPhone, infatti, lo standard unificato per la comunicazione istantanea adesso è disponibile su tutti gli smartphone, esaudendo il desiderio di Google e Samsung prima, e di tutti gli utenti dopo.

Per festeggiare, il canale ufficiale di Android ha pubblicato un filmato (che potete vedere in alto) che elenca tutte le funzionalità RCS che è possibile adesso sfruttare sia con gli smartphone del robottino che con gli iPhone. L’hashtag #GetTheMessage è un ironico messaggio per Apple che finalmente può ricevere SMS con immagini, video e testi formattati anche al di fuori di iMessage, dando vita ad una vera e propria “Nuova era per la comunicazione“.

Nelle ultime ore, inoltre, la GSM Association (GSMA) ha anche annunciato di essere al lavoro per l’implementazione della crittografia end-to-end (E2EE) per le comunicazioni e i messaggi RCS scambiati tra Android e iOS. In questo modo, qualsiasi messaggio inviato tra le due piattaforme non potrà essere intercettato, letto o modificato da malintenzionati, rendendo le comunicazioni sempre più sicure.

Aggiornamento 08/11: le reazioni ai messaggi RCS adesso funzionano anche su iOS

Crediti: The Verge

Con il lancio di iOS 18.1, Apple ha aggiornato il protocollo RCS su iPhone per introdurre anche nuove funzionalità non ancora approdati sugli smartphone di Cupertino. Grazie al nuovo aggiornamento, infatti, funzionano finalmente le reazioni ai messaggi inviati tramite dispositivi Android: gli utenti, quindi, potranno aggiungere emoji di reazione ai messaggi RCS, che da questo momento potranno essere visualizzati correttamente anche su iOS.

