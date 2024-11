Con iOS 18.2 sarà più semplice controllare i download di Safari: ecco perché

Sembra che a portare qualche novità di maggior impatto nella nuova esperienza software proposta da Apple di recente, sia il prossimo aggiornamento. Con iOS 18.2 infatti sono molte le migliorie ed aggiunte che bollono in pentola, e tra queste ci sarebbe l’arrivo dei download di Safari tra le Live Activities.

iOS 18.2: i download di Safari saranno mostrati in tempo reale nella lockscreen e nella Dynamic Island

Crediti: 9to5Mac

Cos’è una Live Activity? Si tratta di una funzione che consente di seguire in tempo reale un processo in esecuzione su iPhone direttamente dalla schermata di blocco e, nel caso dei modelli compatibili, nella Dynamic Island. Ebbene, anche i download di Safari a breve potranno beneficiare di questa funzionalità: con l’update ad iOS 18.2, infatti, Apple ha intenzione di integrare diverse migliorie ed anche quest’aggiunta, consentendo agli utenti di controllare passo passo lo stato di avanzamento di tutto ciò che scaricheranno dal browser web.

Basterà dunque avviare un download in Safari e verrà automaticamente creata una Live Activity che mostrerà il ​​processo di download. Questa funzione potrebbe tornare particolarmente utile nel caso in cui gli utenti si ritrovassero a scaricare un file particolarmente pesante; in questo modo sarà molto più facile seguire l’andamento del download e il suo completamento.

Le Live Activity hanno debuttato ormai quasi due anni fa, ma di recente stanno diventando sempre più utili per gli utenti che utilizzano un iPhone. Questa nuova e prossima introduzione conferma la volontà del colosso di rendere questo tipo di attività sempre più congeniale all’utilizzo quotidiano degli utenti.

