Apple lancia iOS 18.2 Public Beta: estesi i test per il nuovo aggiornamento

Lo sviluppo del secondo grande aggiornamento per iOS 18 sembra proseguire a gonfie vele, con Apple che pubblica oggi la prima versione di test anche per un pubblico esteso. Da oggi, infatti, è finalmente disponibile la prima Public Beta di iOS 18.2, che permette agli utenti iscritti al Beta Program di poter testare in anteprima le novità offerte dall’aggiornamento che sarà disponibile per tutti soltanto a dicembre.

Gli iscritti all’Apple Beta Program possono finalmente testare le novità di iOS 18.2

iOS 18.2 Public Beta 1 è disponibile a partire da oggi per tutti gli utenti registrati all’Apple Beta Program, ed è compatibile con tutti gli iPhone precedentemente aggiornati ad iOS 18. Le novità introdotte in questa prima beta pubblica sono le medesime registrate in iOS 18.2 Beta 2: con questa nuova versione di test, infatti, lo sviluppo viene rimesso in pari con il canale per gli sviluppatori.

Per effettuare l’installazione di questa versione beta, sarà necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi scegliere il canale “iOS 18 Public Beta” per proseguire quindi con il download di iOS 18.2 Beta.

