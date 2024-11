Apple lancia iOS 18.2 Beta 3: tutte le novità

Lo sviluppo del secondo grande aggiornamento di iOS 18 continua senza sosta, con Apple che pubblica in queste ore la terza beta per gli sviluppatori con diverse novità. Atteso nel mese di dicembre, iOS 18.2 avrà il compito di arricchire le funzionalità di Apple Intelligence, aggiungendo anche l’integrazione con ChatGPT: ma le novità, a quanto pare, riguarderanno anche diverse altre funzioni del sistema operativo per iPhone.

Brutte notizie per chi voleva utilizzare Apple Intelligence sugli iPhone non supportati

iOS 18.2 Beta 3 è disponibile a partire da oggi per tutti gli iscritti al Developer Program di Apple, con diverse novità sia per quanto riguarda l’interfaccia grafica del sistema operativo che le sue funzionalità. Apple Intelligence, per esempio, adesso è integrato anche nel menu contestuale dell’app Note, con la possibilità di creare testo ed immagini. Brutte notizie, invece, per chi era intenzionato ad utilizzare l’AI sui dispositivi non supportati: Apple, infatti, ha risolto l’exploit che permetteva di abilitare Intelligence anche sugli iPhone più vecchi.

Icona aggiornata per AirDrop

Icone scure anche per il menu di condivisione

Rimosso l’effetto zoom-in quando si effettua un tap su una foto

Aggiornato il logo di ChatGPT per evitare confusione con Apple Intelligence

Nuove impostazioni per Controllo fotocamera

Aggiunte le funzioni di Apple Intelligence nel menu contestuali di Note

Risolto l’exploit che permetteva di bypassare il controllo del dispositivi per abilitare Apple Intelligence sui dispositivi più vecchi

Per effettuare il download e l’installazione di iOS 18.2 Beta 3 è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi scegliere il canale “Developer Beta” (ovviamente dopo aver effettuato la registrazione al Developer Program di Apple).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le