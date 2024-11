Anche Gemini si unirà a Apple Intelligence: ecco quando potrebbe arrivare l’integrazione

Per tanto tempo si è vociferato di una possibile integrazione di Google Gemini all’interno dell’intelligenza artificiale di Apple, ma prima che questa integrazione possa diventare realtà potrebbero passare ancora diversi mesi. Già nelle prime fasi che hanno preceduto la presentazione ufficiale di Apple Intelligence si era vociferato di come la compagnia di Cupertino potesse appoggiarsi a servizi di terze parti, con la scelta ricaduta in seguito su OpenAI e ChatGPT.

Il 2025 sarà un anno ricco di intelligenza artificiale per Apple

Crediti: Apple

Durante i mesi che hanno preceduto il WWDC 2024, sono state tante le voci che volevano una nuova partnership tra Google ed Apple per l’utilizzo di Gemini su iPhone, iPad e Mac, ma il grande impedimento adesso potrebbe essere rappresentato da una sorta di esclusività donata a ChatGPT grazie all’accordo con OpenAI. A suggerirlo è il celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che è tornato a parlare del futuro di Apple Intelligence in un recente numero della sua consueta newsletter.

L’integrazione con Google Gemini, infatti, potrebbe non arrivare prima del 2025, almeno secondo quanto condiviso nelle ultime ore dall’insider. La data più indicata sarebbe quella del possibile lancio di iOS 18.4 in primavera, anche se l’arrivo dell’AI di Big G potrebbe addirittura slittare al mese di settembre con l’arrivo di iOS 19.

In questi giorni, tuttavia, è arrivata su iOS l’app ufficiale di Google Gemini, con gli utenti iPhone che adesso possono finalmente utilizzare anche le funzionalità avanzate come Live.

