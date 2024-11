Gli iMac hanno un problema con lo schermo che compare solo a garanzia scaduta

Se per Natale avete deciso di regalare o regalarvi un nuovo iMac, forse vorrete attendere gli sviluppi di questa incresciosa situazione prima di completare il vostro acquisto. In questi mesi, infatti, diversi utenti hanno segnalato una problematica piuttosto importante con gli schermi dei desktop di Apple che potrebbe essere presente non solo sui dispositivi con M1, ma anche sui nuovissimi iMac con M4.

Un linea orizzontale compare sugli schermi degli iMac, ma la garanzia potrebbe non coprire il danno

Crediti: latVm @ Apple Support Community

Le segnalazioni sono iniziate già lo scorso anno, ma si sono intensificate negli ultimi mesi: alcuni utenti con iMac M1, infatti, riportano che a distanza di poco più di un’anno dalla prima accensione del dispositivo siano iniziate a comparire sullo schermo delle linee orizzontali piuttosto evidenti, non riconducibili ad alcun danno di tipo accidentale (o quanto meno da contusione). Il problema, stando alle indagini condotte dagli utenti, sarebbe riconducibile all’usura del cavo ribbon che collega il display alla scheda madre.

Il problema, verificatosi dopo il primo anno, in alcuni paesi non verrebbe più coperto dalla garanzia, arrivando quindi a richiedere una sostituzione dello schermo da ben 650 dollari. Al momento, vista la giovanissima età del dispositivo, non è possibile determinare se il problema sia presente anche sugli iMac con M4, ma se confermato sarebbe sicuramente una questione di cui tener conto prima di valutarne l’acquisto.

